SPAK mbyll hetimet për dy vrasjet në 2005

Shpërndaje







15:32 15/02/2022

Merren zyrtarisht të pandehur 7 personat e dyshuar për ngjarjet

Pas 17 vitesh prokuroria shqiptare ka ngritur akuza zyrtare dhe ka dorëzuar në gjykatë dosjen për dy vrasje që kanë tronditur vendin në 27 dhe 28 Shkurt të 2005. Dy ngjarjet ishin të pazbardhura edhe pse hetuesit në atë kohën kishin dyshime se kush mund të ishin ekzekutorët. Për shumë vite dosja e dy vrasjeve ishte e pezulluar dhe u rihap rreth 3 vite më parë.

Prokuroria e posaçme në fillim të Dhjetorit të 2020 lëshoi urdhër arrestet për Emiljano Shullazin, Lulzim Berishën, Viktor Ymerin, Indrit Taullain, Indrit Rusin, Luftar Reçin dhe Plaurent Dervishajn. Sipas prokurorisë ishte Luftar Reçi i cili mori statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë që ka zbardhur dy ngjarjet duke rrëfyer me detaje se kush ishin personat e përfshirë. Pas më shumë sesa një vit hetime prokurori Altin Dumani u ka komunikuar akuzat zyrtare personave të dyshuar.

Dosja ka shkuar në duart e togave të zeza të cilat do të vendosin dhe fatin e saj. Duhet theksuar se Lulzim Berisha është në arrati me masë sigurimi arrest në burg në mungesë dhe për të ka edhe një urdhër arresti ndërkombëtar. Ndërsa Plaurent Dervishaj ndodhet i lirë në Dubai, pasi është refuzuar ekstradimi nga autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe. Ndërsa të dyshuarit e tjerë janë në qeli. 7 të dyshuarit akuzohen nga prokuroria për disa vepra penale si vrasje me paramendim, e kryer në bashkëpunim në kuadër të grupit të strukturuar kiminal dhe grup i strukturuar kriminal.

Personat e dyshuar akuzohen nga SPAK si organizator dhe ekzekutor të dy personave 17 viteve më parë. Prokuroria e ka dërguar bashkëpunëtorin e drejtësisë në banesën e njërit prej të dyshuarve për të bërë vërtetimin e thënieve të tij. SPAK njofton zyrtarisht se ka edhe një tjetër procedim të ndarë për personat e tjerë që mund të jenë të përfshirë në dy vrasjet e bujshme.

Klan News