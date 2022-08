SPAK ndan dosjen për zyrtarët e Kadastrës

14:22 29/08/2022

4 të dyshuar për shpërdorim detyre do të hetohen nga prokuroria e Tiranës

Ndahet dosja e 17 zyrtarëve të Kadastrës që ishin në proces hetimor nga ana e prokurorisë së posaçme pasi dyshohet se ishin të përfshirë në korrupsion. SPAK ka shpallur moskompetencë për 4 të akuzuarit nga 17 në total të përfshirë në skemën e abuzimit në Kadastrën e Tiranës.

Dosja ka kaluar në dyert e prokurorisë së Tiranës për 4 personat të cilët ishin nën hetim për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Dosja u nda për arsye se ata nuk janë funksionarë të lartë dhe nuk mund të hetohen nga SPAK. Do të jetë gjykata e Tiranës ajo që do të japë vendimin për 4 të dyshuarit ndërsa 13 të tjerët po përballën me gjykatën e posaçme.

Rreth një vit më parë SPAK finalizoi operacionin pas disa muaj hetimesh, duke dërguar pas hekurave sekserë dhe zyrtarë të Kadastrës. Në dosjen e prokurorisë thuhej se përmes ndikimit të paligjshëm, por edhe ryshfetit, punonjës të Kadastrës duke përdorur praktika të ndryshme jepnin certifikata pronësie.

Zyrtarët në përgjimet e SPAK rezultonte se ishin të përfshirë në këtë skemë abuzive, për nxjerrjen e dokumenteve për qytetarë të ndryshëm që u zvarriteshin procedurat për shkak të burokracisë. Në dokumenta thuhej se zvarritjet bëheshin me qëllim marrjen e ryshfetit.

