SPAK: Në telefonin e Kokaveshit u zbulua grupi “Himara ime je ti”

18:34 19/12/2023

“U premtoheshin qytetarëve pajisja me dokumenta greke”

Mbi dy orë ka zgjatur në Gjykatën e Posaçme seanca gjyqësore për Fredi Belerin. Pandeli Kokaveshi nuk dha pëlqimin që të pyeten nga prokurorët dhe kishte sjellë vërtetim që ndodhej i shtruar në spital në Greqi. Gjykata vendosi që të lexoheshin deklarimet e dhëna në 12 maj të këtij vitit nga Kokaveshi. Ai kishte mohuar që të kishte lidhje me shitblerjen e votave.

Më pas Beleri bëri një deklarim në seancë duke kërkuar përjashtimin e dy anëtarëve të trupës gjykuese Erjon Çela dhe Irena Gjoka. Po ashtu sipas Belerit dy kallëzimët që ka bërë për fallsifikim dokumentash është vendosur mosfillim i procedimit nga SPAK. Ai paralajmëroi edhe kallëzim për “shpërdorim detyre” për vendimarrjen e SPAK. Në seancë u diskutuan provat shkresore të Prokurorisë së Posaçme.

Gjatë diskutimit të provave shkresore, pati debate mes palëve. Avokatët kërkuan që të konsiderohen të pavlefshme dhe të pa përdorshme aktet e regjistrimit të hetimit nga Prokuroria e Vlorës. Me argumentin se vepra penale nuk ishte kopetencë e tyre. Po ashtu, mbrojtësit kërkuan pavlefshmëri të autorizimit për përgjimet ambientale, fotografimet e filmimet, pasi autorizimi për to është bërë para se të referohej vepra penale. Mbrojtësit e Belerit kundërshtonin vetëm aspketin procedurial të provave dhe jo përmbajtjen e tyre.

Ata theksuan se në procesverbale SPAK nuk ka paraqitur akte që të provojnë pajisjen përgjuese, si është vendosur, cili është eksperti që ka bërë kalimin e materialit nga pajisja përgjuese. SPAK theksoi se nga ekspertimi i celularit të Pandeli Kokaveshit u zbulua një grup në aplikacionin ËHATS UP i quajtur “Himara ime je ti”. Aty kishte biseda rreth ndihmeses që do t’i ofroheshin qytetarëve të Himarës dhe zona përreth për sigurimin e “letrave greke”. Në një bisedë, Beleri i ka tërhequr vemendjen Kokaveshit me fjalet: Çfarë janë këto biseda, nga këto do të digjesh ti!

Prokurori sqaroi se Fredi Beleri nuk ka pranuar të dorëzoje kodin e telefonit. Prokurorët e SPAK pretenduan edhe deklarime kontradiktore të bëra nga Fredi Beleri në dy seanca të ndryshme gjyqësore.

Zbardhja e deklarimeve ishte bërë nga SPAK, ç’ka ngjalli reagimin e Belerit. “Mesa duket prokuroria nuk ka besim tek veshët tuaj, i tha Beleri gjykatës, ndaj i ka zbardhur vetë”. Ndërkohë togat e zeza nuk i pranuan proceverbalet duke pretenduar se zbardhejn e bën vet gjykata po të jetë e nevojshme. Në seancën e radhës në 29S ora 11 do të pyeten dëshmitarët e parë të mbrojtjes.

