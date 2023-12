“SPAK-u një polici politike e zbukuruar”, Alizoti: Do të nis ta besoj kur të marrë nën hetim Ramën dhe njerëz të bashkisë së Tiranës

23:08 21/12/2023

Deputeti i Partisë Demokratike, Tomor Alizoti e quan SPAK-un një polici politike e zbukuruar. I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan Alizoti u shpreh se ka përpjekje për të neutralizuar opozitën dhe në momentin që kjo ndodh një vit e gjys para zgjedhjeve i prodhohet liderit një pushtet absolut.

Ndër të tjera deputeti demokrat u shpreh se media, populli, institucioni dhe drejtësia duhet të jenë në opozitë me pushtetin dhe jo me opozitën.

Tomor Alizoti: Që drejtësia është një koncept filozofik dhe bazohet tek e vërteta, e drejta, por gjithmonë popujt janë shtypur në emër të drejtësisë. Genocidet më të mëdha janë bërë me ligje. Shteti i së drejtës ka një element, kontrollon epshin e liderit. Një sistem gjyqësor është në opozitë me qeverinë parësore që të ruajë shoqërinë nga autokracia dhe diktatori dhe jo në front me opozitën. Tani Shqipëria ka burgosur dhe ka ekzekutuar kryeministra…

Në logjikën politike sot në një vend që ka shkuar në autokraci kur i pari i vendit kontrollon gjithçka dhe sot në Shipëri të shikosh thjesht fare se kush është nën hetim. Sali Berisha që do të shkojë në izolim nesër flitet që mund të shkojë edhe Ilir Meta në izolim dhe po them që mund të jetë edhe Republikanja. Gjithë opozita është e neutralizuar. Në momentin që ti neutralizon opozitën një vit e gjys para zgjedhjeve ti i prodhon liderit autokrat një pushtet absolut.

Logjika politike është që ky godet aksionin më të fortë opozitar që është Sali Berisha, godet dhe Partinë e Lirisë edhe krahun tjetër edhe s’ka më opozitë. SPAK po ta shikoni, hyri kur u zgjodh Dumani me forcë, ambasadorja amerikane. Pse? Sepse kishte influencë Rama. Unë kam bindjen që ka kapur një pjesë më të madhe të SPAK-ut. SPAK-u në Shqipëri është një ekip i fortë politik dhe unë do të vazhdoj ta besoj kur kryeministrin Rama ta thërrasë nën hetim për skandalet madhore, të hetojë këto të bashkisë së Tiranës atëherë SPAK-u merr dimension. Media, populli, institucioni, drejtësia është në opozitë me pushtetin jo me opozitën. SPAK-u është një polici politike e zbukuruar./tvklan.al