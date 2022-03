Spanja, furnizuesja e ardhshme e Europës me energji?

13:07 25/03/2022

“DW” thotë se ky qëllim i kryeministrit Pedro Sanchez do të varet nga situata gjeostrategjike

Me sulmin e presidentit rus Vladimir Putin ndaj Ukrainës dhe bllokimin e projektit të shumëdiskutueshëm “Nord Stream 2” gjithçka duket se ka ndryshuar. Përjashtim nga kjo nuk bën as Spanja e cila po përballet me një situatë të re gjeostrategjike. Ky vend ka tradicionalisht marrëdhënie të mira ekonomike me vendet arabe dhe botën afrikano-veriore por i duhet të forcojë më shumë marrëdhëniet me Nigerinë dhe furnizuesit e tjerë të lëndëve të para shkruan “DW”.

Spanja prodhon 21% të energjisë që konsumon nga burimet e rinovueshme dhe në këtë mënyrë nuk ka probleme me furnizimin e energjisë. Për mediat spanjolle ky është shansi i madh që ka vendi për të luajtur një rol kyç në fushën e energjisë. Të ardhurat që vijnë nga turizmi, Spanja dëshiron t’i përdorë për ta bërë ekonominë spanjolle sa më ekologjike.

Mesa duket edhe BE e dëshiron një gjë të tillë pasi shpesh ka bërë thirrje për riaktivizimin e projektit MidCat (Midi Catalonia), linjës së gazit midis Spanjës dhe Francës, punimet e së cilit u ndërprenë në vitin 2019. Por problemi kryesor mbetet financimi. Kryeministrit Pedro Sánchez do t’i duhet fillimisht të të përmirësojë situatën ekonomike në vend para se të marrë një vendim të tillë.

Spanja ka vetëm 5 centrale atomikë në punë, të cilat mendohet të shkëputen nga rrjeti vitet e ardhshme. Por ekspertët paralajmërojnë se nëse ndodh kjo ëndrra e kryeministrit Pedro Sanchez, që ta kthejë Spanjën në prodhues të rëndësishëm energjie ka të ngjarë të mos bëhët realitet.

Klan News