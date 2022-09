Spanja mundet nga Zvicra

17:40 25/09/2022

Portugalia fiton në Çeki dhe merr kreun e grupit

Spanja humbi 2 – 1 me Zvicrën të shtunën në Zaragoza dhe mbeti me 8 pikë, duke ia lënë kryesimin e grupit Portugalisë. Skuadra e Luis Enrique u përpoq shumë në pjesën e parë, por ishin zviceranët ata që gjetën avantazhin në minutën e 21’ me Akanji.

Spanjollët barazuan përkohësisht rezultatin në të 55’ me Jordi Alba, po kjo situatë zgjati pak, pasi Embolo rivendosi avantazhin e Zvicrës, duke i dhënë fitoren ekipit të tij.

Portugalia përfitoi nga ndalesa e Spanjës dhe mundi 4 – 0 Çekinë në Pragë dhe tani është në kuotën e 10 pikëve, duke e patur më të lehtë ndeshjen e fundit që do të jetë pikërisht ndaj përfaqësuesen spanjolle të martën në Braga.

Portugezëve i mjafton vetëm një barazim për të siguruar vendin në gjysmëfinalen e Ligës së Kombeve.

