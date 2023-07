Spanja në zgjedhje, e djathta e favorizuar

13:36 23/07/2023

Por nuk pritet të sigurojë shumicën qeverisëse

Më shumë se 37 milionë votues në Spanjë do të zgjedhin se kush do t’i qeverisë vendin për katër vitet e ardhshme. Kryeministri në detyrë dhe kandidati i “Partia e Punëtorëve Socialistë Spanjollë”, Pedro Sançez votoi i pari dhe u shpreh se kishte pritshmëri të mira për rezultatin e zgjedhjeve.

“Nuk dua të them nëse jam optimist apo jo. Kam ndjenja të mira, por janë spanjollët që do të zgjedhin sot të ardhmen dhe përparimin e vendit tonë. Është me të vërtetë një moment shumë i rëndësishëm për vendin”.

E majta vazhdon të besojë në rikthim e besimit të elektoratit pas humbjes së zgjedhjeve lokale. Sondazhet nxjerrin më të favorizuar Partinë Popullore të krahut të djathtë, e cila ka fituar zgjedhjet në Maj, por kanë parashikuar se asaj do t’i duhet mbështetja e partisë së ekstremit të djathtë, Vox, për të formuar një qeveri.

Këto janë zgjedhje atipike, në mes të verës, me gjysmën e vendit me pushime dhe me gati 2.5 milionë vota me postë, duke përbërë një shifër rekord, pasi është shifra më e lartë në historinë e këtyre zgjedhjeve. Qendra e votimit janë hapur që nga ora 09:00 e mëngjesit dhe do të mbyllen në ora 20:00.

