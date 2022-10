Spanja zgjedh sërish Riadin

23:40 27/10/2022

Superkupa e Spanjës do të luhet sërish jashtë kufijve europianë. Sipas asaj që konfirmon Federata Mbretërore e Futbollit Spanjoll, edicioni i radhës 2023 do të luhet sërish në Arabinë Saudite. Riadi do të presë turneun që do të mbahet nga 11 deri më 15 janar, duke përsëritur formatin me 4 skuadra në garë.

Gjysmëfinalet do të luhen më 11 dhe 12 janar dhe finalja do të jetë të dielën e 15 janarit. Tre ndeshjet do të luhen në stadiumin “King Fahd” në Riad, një vend spektakolar me kapacitet prej më shumë se 60,000 spektatorësh dhe i cili, si sezonin e kaluar, do t’i shtojë shkëlqim këtij turneu fantastik.

Real Betis, si kampione e Kupës së Mbretit do të bëj debutimin e tij në këtë kompeticion. Ai do të shoqërohet nga Real Madrid, kampione e La Ligës dhe Valencia e Barcelona, dy skuadra që i mbyllën dy garat kryesore të futbollit spanjoll si nënkampione. Sipas rregullores, gjysmëfinalet e kompeticionit do të jenë Real Betis-Barcelona dhe Real Madrid-Valencia.

Klan News