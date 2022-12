Spanjë ‘e plagosur’ pas Katarit

23:40 09/12/2022

De la Fuente me dy objektiva, rikthimi i euforisë e kualifikimi në Euro 2024

Zyrtarizimi në kombëtaren e madhe ka rritur përgjegjësitë e teknikut, Luis De la Fuente. Tekniku i ri do ketë dy objektiva imediate, ku sigurisht është një paraqitje e mirë në kualifikueset e Europianit, Gjermani 2024 dhe përgatitjet për katër finalet e Ligës së kombeve, që do të luhen në Qershor kundër Kroacisë, Italisë dhe mikpritësve, Holandës.

De la Fuente ka trajnuar 16 nga 26 lojtarët që ishin pjesë e kombëtares spanjolle në Katar 2022 dhe ka treguar se me ta mund të fitojë titull të rëndësishëm, si Europianin me skuadrat U-19 dhe U-21.

Por për të arritur një gjë të tillë, 61-vjeçari duhet që fillimisht të përballet me 5 sfida. Spanja është rikthyer nga Katari me vetëm dy gola të shënuar në tre ndeshjet e fundit. De la Fuente do i duhet që të gjejë detyrimisht një sulmues të mirë para portës kundërshtare për të arritur rezultate pozitive.

Gjetja e një lideri në skuadër është një tjetër hallkë kyçe që duhet të identifikohet nga ana e stafit të teknikut spanjoll. Edhe sistemi i lojës pritet të ndryshojë, me një skemë 4-2-3-1, më pak të konservuar se ai i Luis Enrique. Një rikthim i madh parashikohet ai i Sergio Ramos, teksa De la Fuente duhet të bëjë një punë të madhe në rikuperimin e moralit të lojtarëve, me besim të thyer pas eliminimit të befasishëm nga Maroku.

Klan News