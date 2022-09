Spartak Koka: Vrasjet porositeshin në mes të lokaleve dhe policia nuk kishte as informacion operativ

20:22 07/09/2022

Muhamet Rrumbullaku u emërua sot Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit pas shkarkimit të Gledis Nanos.

Gazetari Spartak Koka, i ftuar në studion e Milori Live në Klan News, u shpreh se ka rënë besimi i qytetarëve te policia, ndërsa ka theksuar se puna e Policisë së Shtetit në raport me krimin e organizuar u përkeqësua.

Sipas Kokës, kjo gjë u duk edhe nga dëshmitë e të pandehurit Nuredin Dumani, i cili ka rrëfyer vrasjet me pagesë.

Mirela Milori: Ka moment për pikë kthese dhe për kthim mbrapa apo duket se situata do të jetë gri?

Spartak Koka: Si do kthejë situata? Uroj që të kthejë. Ne na u premtua në 2021 do të ndryshojë gjithçka. Në fakt situata u përkeqësua në raport me krimin e organizuar, me goditjen e krimit të organizuar. Nuredin Dumanin nuk e kapi policia, ndodhi ngjarja dhe u kap. Nuredin Dumani donte të fliste bashkë me ish-mikun e tij Henrik Hoxhaj dhe foli por nuk është sukses i policisë. Nga dosja Dumani ne na u tregua se sa e dobët është organizata e policisë dhe Policia Kriminale në veçanti, atë që përmendi dhe Kryeministri sot, në hetimin cilësor të këtyre grupeve kriminale dhe në goditjen e tyre. Se nuk është goditur asnjë nga këta. Këtu porositeshin vrasjet në mes të lokaleve të bllokut në Tiranë dhe askush nga policia nuk kishte as informacion operativ, jo procedural për ta ndjekur ligjërisht me gjykatë dhe prokurori, por as në rrugë operative policia.

Mirela Milori: Ka logjistikë?

Spartak Koka: Jo, nuk ka. E para, duhet të ndryshojë vullneti politik, duhet të ndryshojë qasja politike që ta lëmë policinë dhe drejtuesit e policisë të bëjë detyrën. Në rast se z.Rrumbullaku do ta lënë jashtë ndikimit politik, profesionalisht ai me kapacitetin që ka mund ta bëjë këtë gjë. A do ta lënë? Ky është drejtori i pestë për këtë mazhorancë. /tvklan.al