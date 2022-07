Spektakël nga qielli, Rama: Certifikimi i aerodromit fushor i hap rrugë një tjetër lloji turizmi në Gjirokastër

Shpërndaje







08:22 23/07/2022

Certifikimi i Aerodromit Fushor të Gjirokastrës i ka hapur rrugë një lloji të ri turizmi, atë të fluturimeve dhe hedhjes me parashutë.

Është kryeministri Edi Rama, i cili ditën e sotme, ka zgjedhur të shpërndajë disa pamje mbi qiellin e Gjirokastrës. Në këtë mënyrë sipas tij, qyteti i gurtë merr edhe më shumë vlera turistike.

“Dhe me këtë spektakël nga qielli mbi Aerodromin Fushor të Gjirokastrës, që tashmë me certifikimin e tij i hap rrugë një lloji të ri turizmi, atë të fluturimeve dhe hedhjes me parashutë, duke i dhënë Gjirokastrës historike edhe më shumë vlerë turistike, ju uroj një fundjavë të bukur”, shkruan Rama./tvklan.al