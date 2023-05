Spiropali e bindur: Beneti do ta bëjë Shkodrën kryeqendrën e veriut!

Shpërndaje







18:37 15/05/2023

Në një deklaratë për mediat, drejtuesja politike e PS për qarkun e Shkodrës, Elisa Spiropali vlerësoi fushatën e bërë në këto zgjedhje dhe shprehu bindjen se kryetari i sapozgjedhur i bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, “do ta mbajë premtimin për ta bërë Shkodrën kryeqendrën e veriut, portën e Shqipërisë nga Europa dhe një perlë në rajon”.

“Ju përshëndesim shumë nga qarku fantastik i Shkodrës pas një fushate shumë të bukur, energjike, njerëzore, takimesh me të gjithë komunitetet. Në të gjithë qarkun është bërë një fushatë e jashtëzakonshme, e cila më ka mbresuar fort si drejtuese politike e qarkut Shkodër. Ka qenë nder për mua. Na ka prodhuar një kryetar të ri të bashkisë Shkodër, kryetarin e Vaut të Dejës, dhe kryetarin e Malësisë së Madhe. Sigurisht në Shkodër është bërë një fushatë e cila tejkalon çdo pritshmëri, me përulësi, me qasje të re ndaj bashkisë Shkodër, e cila jo sicc thonw disa ka rënë, në fakt Shkodra është ngritur dhe do të ngrihet në një nivel të ri zhvillimi turistik dhe ekonomik. Ne do t’i shërbejmë të gjithëve pa dallim dhe jam e sigurt që Beneti do ta mbajë premtimin për ta bërë Shkodrën kryeqendrën e veriut, portën e Shqipërisë nga Europa dhe një perlë në rajon”./tvklan.al