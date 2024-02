Spiropali i përgjigjet Bashës për ‘McGonigal’

17:39 17/02/2024

“Lulzim, paratë me të cilat financove Çadrën e lirisë janë ruse dhe do të mbeten ruse”

Ministria e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali me anë të një postimi në “Facebook” ka reaguar në lidhje me deklaratën e Lulëzim Bashës se “McGonigal” i cili është dënuar nga autoritetet amerikane është i përfshirë edhe në çështjen e inceneratorëve dhe po ashtu është përdorur nga Rama për të dëmtuar kundërshtarin e tij politik.

Spiropali shkruan se: Jo Lulëzim jo, asnjë lidhje s’kanë si zakonisht me realitetin ato që thua nga maja e krevatit në realitetin paralel ku t’i vegjeton!” shprehet Spiropali.

Me tej ministrja shton se paratë ruse më të cilat Basha financoi çadrën e lirisë, ishin para ruse dhe do të mbeten të tilla.

Klan News