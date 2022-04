Spiropali: Mbrojtje të veçantë sociale për nënat me fëmijë të mitur

12:41 09/04/2022

Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali, thotë se mendimin e qytetarëve përmes Këshillimit Kombëtar që të ketë mbrojtje të veçantë sociale për nënat me fëmijë të mitur, do ta kthejnë në ligj.

Gjatë fjalës së saj në Kongresin e PS, Spiropali u shpreh se vullneti i qytetarëve tashmë është një detyrë e re për qeverinë.

“Është e vështirë të jesh grua në Shqipëri dhe aq më tepër të jesh i varfër. Mbi 431 mijë qytetarë na thanë në këshillim me ta se janë të bindur se nënat me fëmijë të mitur duhet të fitojnë mbrojtje të veçantë sociale nga shteti. Dhe ky vullnet do të shndërrohet në një detyrë për ne. Ne kemi bindjen se përkrahja më e fortë ndaj grave është një recetë e shëndetshme për shoqërinë shqiptare”, deklaroi Spiropali. /tvklan.al