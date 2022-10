Spitali i ri i sëmundjeve të brendshme drejt përfundimit

23:50 05/10/2022

Manastirliu: Investimi rrit nivelin e sistemit shëndetësor

Spitali i ri të sëmundjeve të brendshme në QSUT është drejt fundit, ndërsa tashmë pritet që të mbërrijnë edhe pajisjet mjekësore me qëllim që në fund të vitit të jetë gati të presë edhe pacientët e parë.

Punimet e realizuara u inskeptuan nga Kryeministri Edi Rama dhe ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu të cilët theksuan se investimi i kryer do të ngrejë nivelin e shërbimit shëndetësor në standardet europiane.

Duke e cilësuar si investimin më të madh të këtyre tre dekadave në shëndetësi, ministrja Manastirliu tha se pjesë e këtij plani është dhe hapja për herë të parë e një spitali ditor.

“Menjëherë pas përfundimit dhe bërjes funksional të spitalit fillojmë fazën e dytë sepse urgjenca që aktualisht është në spitalin A1 sikurse ne e kemi quajtur do transferohet në këtë spital dhe aty bëhet një spital ditor me 60 shtretër bashkë me njësinë e dializës”.

Ky spital do të ketë 350 shtretër të rinj të ndarë sipas shërbimeve që ky spital do të ofrojë.

