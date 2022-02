Spitali i sëmundjeve të brendshme gati në Gusht

15:51 22/02/2022

Manastirliu: Investim bashkëkohor. Punimet do shtrihen më tej në QSUT

Spitali i ri i Sëmundjeve të Brendshme në QSUT, pritet të përfundojë brenda pak muajsh. Lajmin e dha ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu gjatë inspektimit të punimeve.

“Në Spitalin e ri të Sëmundjeve të Brendshme pamë se si kanë evoluar punimet në këtë spital dhe tashmë jemi afër fundit. Themi afër fundit sepse në Gusht të këtij viti përfundon gjithë investimi i qeverisë shqiptare për një spital të ri të sëmundjeve të brendshme. Një premtim që po bëhet realitet dhe ku do të pritet që deri në fund të ketij viti, të ketë filluar puna në këtë spital. Risia në këtë spital është që do të kemi lidhje nëpërmjet urave me spitalin A1”.

Manastirliu bëri me dije se do të vijojnë investimet në QSUT, siç është edhe rehabilitimi i Spitalit Infektiv.

“Do të vijojmë me investime të tjera në QSUT, sikurse është investimi që do të fillojmë së shpejti për rehabilitimin e Spitalit Infektiv për ta kthyer në një qendër të ekselencës për sëmundjet infektive. Shumë shpejt fillojmë dhe me rehabilitimin e spitalit të kardiokiurgjisë dhe gjithashtu edhe të spitalit të djegieve të plastikës, ku do të fillojmë njëherë me projektimin dhe më pas edhe me rehabilitimin e tij”.

Manastirliu tha ndër të tjera se duke filluar nga Korriku i këtij viti pagat për bluzat e bardha do të rriten me 6% për të gjithë personelin.

