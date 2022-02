Sportisti i propozon të dashurës në fushën e lojës, videoja nuk duhet humbur

14:22 14/02/2022

Disa momente pasi fitoi “Super Bowl LVI”, sportisti i Los Angeles Rams, Taylor Rapp i ka bërë një super propozim të dashurës së tij në fushën e SoFi Stadium, ku mori një përgjigje “Po” nga gjysma e tij më e mirë.

Menjëherë ky propozim u bë mjaft viral në rrjet dhe nuk ka dyshim që dyshja do e mbajnë mend gjithë jetën këtë si një ndër kujtimet më të bukura.

MORE THAN ONE RING TONIGHT!!



CONGRATS, @trapp07!!! pic.twitter.com/LHt6qczuNv