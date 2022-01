Sportisti shqiptar mahnit në kampionatin botëror të MMA-së

23:33 25/01/2022

Arlind Berisha duket se po hedh hapa të sigurtë në karrierën e tij në MMA. Djaloshi nga Kosova ka arritur një fitore tepër të thjeshtë në Kampionatin Botëroror të arteve marciale të përziera, teksa ka mposhtur kundërshtarin pas vetëm 20 sekondash. Berisha kishte vënë poshtë kundërshtarin duke i lëshuar grushte të shpejta, duke e detyruar të dorëzohej.

Ai do të tentojë që të performojë më së miri në Kampionatin Botëror të MMA-së, dhe të shpresojë se do të rënditet më lartë, për të garuar në të ardhmen me yjet e këtij sporti në UFC. 21-vjeçari është një nga talentët më të mëdhenj të viteve të fundit. Në 5 sfidat e tij në ring, Berisha ka shënuar po kaq fitore, duke mos njohur humbje në karrierën e deritanishme.

Klan News