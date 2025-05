Dietat drastike, metodat e shpejta të rënies në peshë, injeksionet për të humbur kilogramë, nuk janë promovuar nga Klodiana Shala. Sportistja ka mbrojtur gjithnjë aktivitetin e vazhdueshëm fizik, jetesën e shëndetshme, regjimin ushqimor sipas nevojave, një kauzë që tani e përçon edhe përmes biznesit me vëllanë e saj, Albanin.

Duke marrë në konsideratë të gjithë këtë, duket sikur Klodiana ‘nuk mëkaton’ me ushqimin, pore vërteta është ndryshe. Në një bisedë pa filtra në “Aldo Morning Show” në Tv Klan ajo tregon se s’ia ka dalë mbanë t’u rezistojë tundimeve të ëmbla e të kripura në orët e vona të natës. Tashmë, duket se e ka gjetur çelësin për të mos u zgjuar më e shkuar drejt frigoriferit.

Aldo: Ka ndonjë çelës për nepsin se ai të merr më qafë?

Klodiana Shala: Ja ta them unë për nepsin. Unë jam një nepsqare e frikshme! E frikshme!

Aldo: Atë mos e thuaj se s’njihemi shumë.

Klodiana Shala: Unë ha gjysmë tepsie sheqerpare në darkë në 2 të natës, kështu që harroje. Ha pilaf me pulë, zgjohem në 11 të natës për ta bërë dhe e ha, e haja me thënë të drejtën. Kam 2 muaj që ha darkën në orën 6 e gjysmë, më bën Albani, ia lë Albanit çka për të bërë dhe nuk të gënjej fare, nuk çohem kurrë më në darkë për të ngrënë sepse marr si duket ato produktet e duhura se çfarë duhet të ha. Mos u merr me mua për neps.

Aldo: Te pilafi me pulë, aty..është e rëndë.

Klodiana Shala: E haja, kështu që po të hash të duhurën, deri nga ora 6, ja deri në 7, nuk ke më neps. Po ta them unë dhe ta them sinqerisht, nuk ke më. Kam qenë e frikshme me ëmbëlsira, me pulën, me mishin e qengjit, me pilafin, me kosin, kosi mirë të bën, s’të bën keq, por…/tvklan.al