90 minuta për të vulosur të gjithë sezonit. Kështu konsiderohet padyshim java e 36-të e Superligës shqiptare.

Të 10 skuadrat do të zbresin në fushë këtë të dielë në orën 15:30 për të përcaktuar fatin për të ardhmen.

Si asnjëherë më parë, llogaritë mbeten të hapura në disa fronte, si ajo e fazës final-four, pozicionit play-out dhe skuadrave që bien një kategori më poshtë.

Për zonën “Final 4”, e cila do përcaktojë skuadrën e mbetur në “finalen” mes Partizanit dhe Elbasanit, me një 90 minutësh direkt për objektivin madhor.



Ndërkaq, Tirana, Bylis, Skënderbeu dhe Laçi shohin makthe me rrëzimin nga Superliga, ndërsa llogaritë tregojnë se Tiranës i duhet fitorja në derbin kundër Dinamos për të siguruar zonën play-out, maksimumin që mund të arrijë.

Laçi luan kundër Vllaznisë dhe Skënderbeu e Bylis përplasen mes tyre në Korçë.

Nëse Tirana ia del të marrë tre pikë, bardheblutë nuk duhet të shohin për rivalët. Skuadra e Bledi Shkëmbit është më e favorizuar se tre skuadrat e tjera, ndërsa Skënderbeu më pak i favorizuar në bazë të ndeshjeve direkte.

Bylisi shpëton direkt nëse fiton ose barazon kundër Skënderbeut, teksa nëse ballshiotët humbasin në Korçë, shpëton vetëm nëse Laçi dhe Tirana marrin tjetër rezultat përpos fitores.

Skënderbeu shpëton direkt nëse fiton ndeshjen, teksa shkon në play-out nëse humbet, por barazojnë ose humbasin Tirana dhe Laçi.

Korçarët shkojnë po në play-out edhe nëse barazojnë vetë, por Tirana dhe Laçi barazojnë ose humbasin.

Kurbinasit kanë vetëm një mundësi, shkon në play-out vetëm nëse Skënderbeu humbet ose barazon me Bylis dhe Tirana barazon ose humbet me Dinamon.

Më parë tre pikët kundër Vllaznisë nuk duhet t’i diskutojë. Çdo skenar tjetër i rrëzon nga kategoria.

Klan News