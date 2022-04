Stadiumi fringo i Kukësit, tjetër impiant modern në Shqipëri

17:48 23/04/2022

Stadiumi “Kukës Arena” hap sot dyert, priten 6200 tifozë në duelin me Laçin

Pas shumë vitesh pritje, Kukësi do të rikthehet të luajë në shtëpinë e saj. Skuadra verilindore do të inagurojë impiantin modern të “Kukës Arena” mbrëmjen e sotme në një sfidë prestigji kundër Laçit në fillim nga ora 20:00. I shtyrë edhe nga tifozët që pritet të mbushin 6200 shkallët e stadiumit, ekipi i Longos tenton që të marrë maksimumin për t’i dhënë një tjetër marsh drejt objektivit për tu kualifikuar në Kupat e Europës.



Impianti është ndërtuar në bashkëpunim mes qeverisë dhe Federatës shqiptare të futbollit. Kryeministri Edi Rama, e ka cilësuar si pasqyrë të fjalës së mbajtur si edhe e respektit të vërtetë për komunitetin kuksian.



Tashmë Kukësi do të kthehet të luajë në fushën e vet pas dy sezoneve, ndërsa futbollit shqiptar i shtohet një tjetër stadium modern, që plotëson të gjitha kriteret e UEFA-s dhe është në gjendje të presë ndeshje të kompeticioneve ndërkombëtare, në nivel klubesh dhe kombëtaresh. Përveç stadiumit, qyteti i Kukësit do të ketë në të ardhmen edhe disa fusha të tjetra, që do të ndërtohen me kontributin e FSHF-së dhe Bashkisë se Kukësit. /Klan News