Stadiumi i Kukësit drejt përfundimit

Shpërndaje







23:28 18/03/2022

Impianti vizitohet nga Duka e Gjici: Lajm mjaft i mirë për qytetarët kuksianë

Stadiumi i ri i Kukësit do të jetë gati për të pritur ndeshjet e futbollit brenda pak ditësh. Një lajm i mirë për futbollin shqiptar e veçanërisht për atë kuksian, që tashmë do të ketë një impiant modern të ndërtuar falë një investimi 50% i FSHF-së dhe 50% nga qeveria shqiptare. Stadiumin e kanë vizituar Presidenti i FSHF-së, Armand Duka së bashku me kryetarin e bashkisë Kukës, Safet Gjici dhe anëtarin e Komitetit Ekzekutiv të FSHF-së, Arben Dervishaj.

“Kemi realizuar një vepër fanastike që do të ishte e denjë për çdo qytet europian dhe jo vetëm në Kukës. Ky është një objekt për t’u surprizuar që do vish ta gjesh në Shqipëri apo në Kukës”.



Kryetari i Bashkisë Kukës, Safet Gjici, ka falënderuar Federatën Shqiptare të Futbollit dhe Presidentin Duka së bashku me qeverinë për këtë investim që është realizimi i një ëndrre për futbollin kuksian.

“Projekti për të cilin për ne dhe çdo kuksian ishte ëndërr , të realizohet një objekt me këto standarde që patëm nderin ta vizitojë dhe presidenti i Federatës duke vizituar dhe inspektuar çdo detaj dhe besoj që ky stadium i plotëson gjithë kushtet dhe standardet e UEFA-s”.

Prej vitesh, skuadra e Kukësit ka migruar në stadiumet shqiptare, ku ka zhvilluar ndeshjet e saj në impiante si “Loro Boriçi”, “Elbasan Arena” dhe ai i Kamzës.

Klan News