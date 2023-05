Stadiumi i ri ‘Flamurtari’, belgët fitojnë konkursin

19:02 06/05/2023

Kompania belge “XDGA” arriti të bind jurinë për të ekzekutuar projektin e stadiumit të ri të Vlorës. Një impiant modern dhe multifunskional me hotele, lokale, dyqane e jo vetëm që do t’i shërbejë jo vetëm për futboll, por për t’i dhënë një fytyrë të re qytetit bregdetar.



Një atraksion i ri në qendër të qytetit që vjen në shërbim të qytetarëve dhe turistëve. Stadiumi i ri sjell një impiant ikonik i rrethuar me kulla që do të ketë edhe një fushë sportive dhe një pishinë në aneksin e saj.

Ky është stadiumi i tretë që do të ndërtohet në vitet e ardhshme në vendin tonë. Më parë, janë shpallur kompanitë fituese në Korçë dhe Durrës. Vendi ynë synon organizimin e Europianit të të rinjve në vitet e ardhshme.

