Stafeta e Flakës Olimpike

Shpërndaje







18:03 02/02/2022

Lëvizje e kufizuar në Olimpiadën Dimërore për shkak të Covid-19

Stafeta e Flakës Olimpike për Lojërat Dimërore 2022 nisi mëngjesin e së mërkurës. Kësaj here do të ketë një lëvizje më të kufizuar për shkak të masave anti-Covid dhe do të zgjasë vetëm 3 ditë e gjysmë.

1200 do të jenë ata që do të mbajnë pishtarin gjatë këtij rrugëtimi. Pekini dhe vendet ku do të mbahen garat do të jenë pikat kryesore pa harruar këtu edhe një kalim në Murin e Madh Kinez.

Publiku do të jetë i pakët në numër dhe pasi ka kaluar kontrollet dhe testimet për Covid-19, ndërsa janë marrë masa që mos të ketë protesta. Vende si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australia, Briatnia e Madhe apo Kanadja kanë deklaruar se do ta bojkotojnë politikisht olimpiadën për shkak të shkeljes së të drejtave të njeriut në Kinë. Ceremonia e hapjes së Lojërave Olimpike Dimërore do të jetë të premten.

Tv Klan