Stafi i “Klan” ndërmerr nismën e veçantë, surprizon me dhurata fëmijët e “Shtëpisë së Fëmijës” në Shkodër

11:10 23/12/2023

Punonjësit e Televizionit Kombëtar Klan kanë mbedhur ndihma për të gëzuar fëmijët e “Shtëpisë së Fëmijës” në Shkodër në prag të festave të fundvitit.

“Aldo Morning Show” ka shkuar ditën e sotme në “Shtëpinë e Fëmijës” në Shkodër për të surprizuar fëmijët me dhuratat e stafit të “Klan”.

Gazetarja e Tv Klan, Albana ka qenë prezente në shpërndarjen e dhuratave për fëmijët e “Shtëpisë së Fëmijës”, ku e pranishme ka qenë edhe drejtoresha e këtij institucioni.

Gazulli ka gjetur rastin që të falenderojë stafin e Tv Klan për nismën, për të cilën thotë se është mjaft e veçantë dhe emocionuese.

Aldo: Stafi i Klanit ka mbledhur ndihma për të bërë dhurata për fëmijët e “Shtëpisë së Fëmijës” në Shkodër dhe ndodhet Albana në oborrin e Shtëpisë së Fëmijës në Shkodër, bashkë me drejtoreshën.

Albana: Ne erdhëm dhe ashtu siç e the dhe ti, një mëngjes me mjegull, por shumë emocionues për mua që jam këtu në oborrin e “Shtëpisë së Fëmijës” në Shkodër, ku janë fëmijë nga 5 deri në 16 vjeç dhe jam këtu me drejtoreshën e kësaj shtëpie, Vinifreda Gazulli.

Vinifreda Gazulli: Faleminderit shumë për idenë e bukur që keni pasur, kaq origjinale sepse kur një staf kaq i madh mblidhet për të bërë diçka kaq të bukur, me të vërtetë është e veçantë. Kështu që, faleminderit!

Aldo: Ka qenë vërtetë iniciativë e stafit sepse unë nuk e di kush e ka vënë tek dera atë lajmërimin. Ka disa javë edhe as nuk e di fare se kush e ka vënë.

Vinifreda Gazulli: Kishte një organizim nga stafi juaj dhe me të vërtetë ishte shumë emocionuese mënyra si e keni menduar.

