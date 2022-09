Starti fantastik në Ligue 1 franceze

Shpërndaje







23:00 13/09/2022

Shumë tifozë të futbollit u shokuan kur Lionel Messi dhe Serxho Ramos firmosën me të njëjtën skuadër. Dy ikona të cilësuar si rivalë të përjetshëm, të cilët u përballen me Barcelonën dhe Real Madrid në periudha të ndryshme, duke mos i shmangur as përplasjet e forta në fushë. Megjithatë, tashmë dyshja ndodhet në Parkun e Princave, me qëndrimin e tij që pritet të zgjasë për shumë vite.

Sipas asaj që raportojnë mediat botërore, PSG po konsideron zgjatjen e kontratës me dyshen, që kanë hyrë në vitin e fundit të marrëveshjes me francezët. Në rastin e Messit, ka të ngjarë që e ardhmja e tij të vendoset në muajt e parë të vitit të ardhshëm. Argjentinasi është i fokusuar në atë që cilësohet si Botërori i tij i fundit në Katar 2022, për të vijuar më pas të mendojë për zgjatjen e qëndrimit të tij në Paris.

Sulmuesi 34-vjeçar ka shkëlqyer deri në këtë pikë të sezonit, ku ka arritur të shënojë 4 gola dhe dhënë 7 asiste për shokët e skuadrës. Do të jetë tepër interesante të shihet se çfarë do të vendos Messi me të ardhmen e tij, për të vijuar qëndrimin në Paris ose për tu kthyer te Barcelona, që lotoi për 7 herë fituesin e Topit të Artë një vit më parë.

Klan News