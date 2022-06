Statusi kandidat në BE i Ukrainës vendoset javën tjetër

22:10 11/06/2022

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen vizitoi sërish Kievin për t’u takuar me presidentin Volodymyr Zelenskiy. Në krye të axhendës statusi kandidat i Ukrainës për në Bashkimin Europian. Opinioni i Komisionit të BE-së mbi kërkesën e vendit për t’u bashkuar me BE-në do të jetë gati deri në fund të javës së ardhshme.

Von der Leyen, në udhëtimin e saj të dytë në Kiev që nga fillimi i luftës në shkurt, i kujtoi Zelenskiy se pavarësisht përparimit të rëndësishëm në reformat e administratës dhe në fusha të tjera, duhet ende shumë për të bërë.

“Ju keni bërë shumë në forcimin e shtetit të së drejtës, por ka ende nevojë që të zbatohen reforma, për të luftuar korrupsionin për shembull”, tha ajo në konferencën e përbashkët për shtyp.

Në të njëjtën konferencë, Zelenskiy tha se “e gjithë Evropa është një objektiv për Rusinë dhe Ukraina është vetëm faza e parë në këtë agresion”.

“Kjo është arsyeja pse një përgjigje pozitive e BE-së ndaj kërkesës së Ukrainës për anëtarësim mund të jetë një përgjigje pozitive për pyetjen nëse projekti evropian ka një të ardhme,” shtoi ai.

Opinioni Komisionit të BE-së për kërkesën e Ukrainës për t’u bashkuar me BE-në, do të jetë vetëm një hap paraprak në një proces të gjatë që së pari do të kërkojë mbështetjen nga të 27 qeveritë e BE-së për dhënien e statusit të vendit kandidat. Pas kësaj, bisedimet do të duhet të fillojnë dhe të përfundojnë mbi disa reforma të kërkuara përpara se Kievi të mund të konsiderohet për anëtarësim.

