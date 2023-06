Stefano Gabbana e përzgjodhi mes 100.000 vajzave, Endi Demneri kujton telefonatën fatlume me të

Shpërndaje







18:26 06/06/2023

Endi Demneri është një prej emrave më të lakuar të ditëve të fundit pas kurorëzimit në “Miss Universe Albania 2023”. 24-vjeçarja duket se po udhëhiqet nga suksesi sepse vetëm pak muaj më parë e kemi parë të shkëlqejë në Javën e Modës në Milano në sfilatën e “Dolce & Gabbana”. Bukuroshja tregon në “Rudina” nëTv Klan se bashkëpunimi erdhi si rezultat i një momenti shumë fatlum dhe iu komunikua nga vetë Stefano Gabbana.

Endi Demneri: Vjet ka qenë dasma e vëllait tim dhe për dasmën e vëllait tim zgjodha një fustan tek “Dolce & Gabbana”. Ky fustani ishte “haute couture” që quhet linja elitë ku jo shumë vajza mund të kenë mundësi ta marrin, por meqë ishte eventi dasma e vëllait tim, normalisht që mami dhe babi do ta bënin këtë gjë për mua. Kam qenë me pushime kur më bie telefoni dhe shikoj emrin e asaj gocës që punon me mua për të më gjetur veshjet, “personal shopper”.

Dhe lexoj emrin e saj dhe thashë okej nuk do ia hap tani se e dija që te dasma e vëllait m’u thye çanta dhe ia bënte mami im “syri, syri, syri” dhe thashë s’po ia hap se po më merr për çantën. Ajo më çon messazh “të lutem Endi hape telefonin”.Okej thashë, po e hap, më thuaj Elvira, më tha “zemër, do të të flasë dikush”. Okej dhe e hap telefonin Stefano Gabbana dhe më thotë “përshëndetje Endi, midis 100.000 vajzash, 2 janë zgjedhur në Europë dhe je ti dhe një vajzë tjetër për të qenë pjesë e familjes së madhe Dolce & Gabbana”.

“Miss”-i shton se gjithçka ishte si një ëndërr, vëmendja ishte e gjitha tek ajo por i dukej kaq e vështirë për ta besuar sa nuk rezistoi dot pa pyetur për arsyen pse ishte përzgjedhur dhe përgjigja është befasuese.

Endi Demneri: Kur jam kthyer kisha darkë me Stefano-n, Domenico-n dhe Alfonso-n. Alfonso është CEO, kryesori i “Dolce & Gabbana”. Në një moment, unë jam pak tip çuni kështu dhe e pyes, i them okej më thuaj të vërtetën, pse unë? Cila ishte arsyeja që u zgjodha unë? Më tha “ti akoma nuk e di se çfarë bukurie ke përbrenda. Të kemi zgjedhur ty se ti Endi nuk e lë veshjen të të veshë, ti e prezanton atë dhe e bën me shpirt gjënë”./tvklan.al