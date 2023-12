Sterilizimi, Beqaj rreth 10 orë në SPAK: Kërkuam të kryhen veprime hetimore shtesë

22:00 12/12/2023

Për gati 10 orë ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka qëndruar në mjediset e Prokurorisë së Posaçme, ku dëshmoi rreth koncesionit të sterilizimit.

Me vete kishte marrë edhe një sërë dosjesh. Në përfundim të dëshmisë, Beqaj sqaroi për mediat se ishte pyetur për ato gjëra që ishte përgjigjur edhe në korrik 2022.

“Që nga data 20 nëntor unë jam person nën hetim për çështjen e njohur tashmë të sterilizimit dhe e kam deklaruar edhe më parë që jam në dispozicion të këtyre hetimeve. Patën një seance pyetjesh me OPGJ. Jam përgjigjur pyetjeve me interes nga hetuesit kryesisht për ato gjëra që jam pyetur edhe më parë në korrik të 2022 në cilësinë e personit që kam dijeni për ngjarjen.“

Bashkë me avokatët Beqaj ka sugjeruar që të kryhen hetime shtesë, bazuar mbi disa referenca të KLSH.

“Përveç përgjigjeve me avokatin tim, kërkuam që të kryhen veprime të tjera hetimore shtese në gjykimin tim. Në dosje ka disa referenca të akteve të klsh, akte që janë vënë në dispozicion pjesërisht, janë audituar edhe veprimet e mia por gjatë kohës që është kryer auditimi nuk kam qenë ministër dhe nuk jam thirrur ndonjëherë nga audituesit”, tha Beqaj.

Qëndrimi i gjatë në SPAK i kushtoi edhe një gjobë 1 mijë lekë ish-ministrit, i cili parkoi gabim jashtë ambienteve makinën e tij.

Ish ministri i Shëndetësisë Beqaj akuzohet për shpërdorim detyre në bashkëpunim gjatë procedurave të dhënies me koncension me një vlerë 100 milionë dollarë për 10 vjet të shërbimeve të integruara për sterilizimet kirurgjikale spitalore. Gjykata e Posaçme i caktoi masën detyrim paraqitje dhe ndalimin e largimit jashtë vendit. Në gusht të këtij viti u arrestua edhe ish-zv.ministri i Shëndetësisë, Klodian Rrjepaj dhe biznesmeni Ilir Rrapaj, me masë me të butë “arrest në shtëpi” dhe “detyrim paraqitje” janë dhe 6 persona të tjerë.

