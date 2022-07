Stërvitja brutale te Tottenham

Shpërndaje







23:42 11/07/2022

Dy yjet e sulmit, Kane dhe Son e gjetën veten në vështirësi, si pasojë e ngarkesës së madhe gjatë seancës

Yjet e Totenhemit Son Heung-Min dhe Heri Kejn ishin ndër futbollistët të cilët kaluan momente të vështira gjatë një seancë stërvitore në Korenë e Jugut. Faza para-sezonale ka nisur, me “Spërsat” që ndodhen në kryeqytetin Seul, ku do të zhvillojnë edhe dy takime miqësore.

Seanca zgjati dy orë me temperaturat që shkonin rreth 30 gradë celcius, ndërsa të pranishëm ishin rreth 6 mijë fansa. Të dy sulmuesit u gjunjëzuan në tokë për shkak të seancës mjaft të lodhshme të drejtuar nag trajneri Antonio Konte, me ekipin që po bëhet gati të përballet me 11-shen më të mirë të kampionatit korean më 13 Korrik.

Tri ditë më vonë, Totenhemi do të ndeshet me Sevijan në Suion. “Spërsat” kanë një numër të madh fansash në Korenë e Jugut, nisur nga fakti se pjesë e ekipit të Premeir Ligë është edhe kapiteni i kombëtares dhe fituesi i “Këpucë së Artë” Son Heung-min.

Son realizoi 23 gola në Premier Ligë, po aq sa edhe Muhamed Salah, ndërsa Totenhemi e mbylli sezonin në vend të katërt.

Klan News