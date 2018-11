Kombëtarja zhvilloi stërvitjen e parë pas disfatës së thellë me Skocinë.

Një seancë që nisi me Christian Panuccin që grumbulloi lojtarët në cepin e fushës sa më larg gazetarëve.

Trajneri foli me ta për rreth 15 minuta dhe komunikimi ishte me tone të larta. Shqipëria ka nisur kështu përgatitjet për miqësoren e 20 Nëntorit me Uellsin.

Tv Klan