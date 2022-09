Stivi Frashëri në qendër të vëmendjes

23:58 19/09/2022

Portieri shqiptar i Ballkanit beri nje tjetër paraqitje të mirë në Conference League në ndeshjet e dyta të grupit

Stivi Frashëri ka qenë sërish ndër portierët me performancën më të mirë, në përfundim të ndeshjeve të dyta në grupe në Konferencë Ligë.

Ballkani u mund në transfertë nga Slavia e Pragës me rezultatin 3-2, e 32 vjeçari realizoi pesë pritje shpëtimtare, 1 më pak se sa letonezi Pavels Shteinbors që luan me RFS, i cili sipas faqes zyrtare në “Twitter” të Konferencë Ligës, është portieri me më shumë pritje vendimtare nga 16 takime të luajtura.

Të njëjtën performancë si Frashëri, bënë edhe David Jurçenko i Piunik, Ali Shashal Vural i Sivasporit dhe Arian Çhovan i Slovan Bratislavës.

32 vjeçari në 4 takime të luajtura në kompeticonin europian, ka pësuar 4 gola, ndërsa Ballkani ndodhet në vend të tretë me 1 pikë.

Ekipi nga Suhareka e nisi me një barazim 1-1 ndaj Kluzhit konkurrimin në Konferencë Ligë.

Gjatë takimit, u dallua me paraqitjen e tij Frashëri.

Në “Twitter”, faqja zyrtare e Ligës së Konferencës postoi një video, ku përzgjodhi katër ndërhyrje të portierëve pjesëmarrës në ndeshjet e para të fazës së grupeve, e mes tyre edhe ajo e portierit të ekipit kosovar.

