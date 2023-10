“Stivi më ka pëlqyer vërtet”, Ilda: Jam pak e vështirë në tip, të më fitosh mua është sfidë

Shpërndaje







11:46 07/10/2023

Ilda, një javë pas largimit nga “Love Island Albania” ka folur sot për “Aldo Morning Shoë” edhe për Stivin, djalin me të cilin ishte çift brenda vilës.

Stivin e cilëson një njeri shumë të mirë, por siç thotë Ilda ‘djali i ëndrrave’ të saj duhet të ketë një karakter shumë të fortë për ta përballuar.

-Ti je e vetmja gocë në mos gaboj që kur hyre zgjodhe një gocë single. Ke qenë konsistente deri në fund, qëndrove çift me këtë robin, ishte Stivi ë?

Ilda: Stivi, Stivi.

-Stivi është ai çuni i ëndrrave të tua apo i afrohet?

Ilda: Tani mbase nuk them dot se është çuni i ëndrrave të mia se ne në ëndrrat tona kemi shumë gjëra. Por është djali që përshtatet me mua dhe jam ndjerë shumë mirë aty brenda. Është një ndër djemtë që më ka pëlqyer vërtetë.

-Çun për së mbari?

Ilda: Djalë i mirë. Ka qenë i vetmi që më ka bërë të ndihem shumë mirë aty brenda. Ok mund të ketë pasur dhe dikush tjetër aty që është përpjekur të më fitojë, por të më fitosh mua është pak sfidë me veten. Jam pak e vështirë në tip, duhet të më durosh se ndryshe nuk ke si ia del me mua.

-Kur thua njeri i vështirë, ke teka?

Ilda: Jo, ideja është që kam një karakter shumë të vështirë dhe shumë të fortë. Një mashkull duhet të jetë pak më i fortë se unë në karakter që të arrijë të më përballojë mua. Ky është kriter që unë kam. Një djalë për mua duhet të ketë karakter të fortë, qëndrueshmëri, të më japë siguri. Atë që e thotë ta mbajë deri në fund, të jetë i vendosur vetëm për mua dhe asnjë tjetër. Në rastin e Stivit, ai ishte i vendosur vetëm për mua./tvklan.al