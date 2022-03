Stoltenberg flet pas mbledhjes, për çfarë ranë dakord liderët e NATO-s

Shpërndaje







14:30 24/03/2022

Në një konferencë për shtyp pas mbledhjes së zhvilluar këtë të enjte, Jens Stoltenberg zbuloi se çfarë ishte diskutuar mes liderëve të NATO-s në Bruksel.

“Udhëheqësit e NATO-s ranë dakord që ne duhet dhe do të ofrojmë mbështetje të mëtejshme për Ukrainën“, tha ai.

“Ne do të vazhdojmë t’i imponojmë Rusisë kosto të paprecedentë dhe do të përforcojmë parandalimin mes aleatëve. Udhëheqësit e mbrojtjes miratuan katër grupet e reja ushtarake që do të dërgohen në Bullgari, Hungari, Rumani dhe Sllovaki.”

Stoltenberg tha se NATO do të sigurojë më shumë trupa tokësore, sisteme antitank, drone, fuqi detare dhe avionë në zonat përreth Ukrainës.

“Ne ramë dakord të bëjmë më shumë, duke përfshirë ndihmën dhe pajisjet e sigurisë kibernetike për të ndihmuar Ukrainën të mbrohet nga kërcënimet biologjike, kimike dhe bërthamore”.

“Kjo mund të përfshijë zbulimin, mbrojtjen dhe furnizimet mjekësore, si dhe trajnimin për komunitetin, apo menaxhimin e krizës. Ne jemi të vendosur të bëjmë gjithçka mundemi për të mbështetur Ukrainën dhe unë mirëpres ofertat konkrete të ndihmës të bëra nga aleatët.”/tvklan.al