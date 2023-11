Stoltenberg i shqetësuar për ndikimin rus

11:59 20/11/2023

Nis nga Sarajeva turi ballkanik i shefit të NATO-s

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka nisur nga Sarajeva turi e tij ballkanik disa ditor. Në konferencën për shtyp në krah të kryetares së Këshillit të Ministrave të Bosnje-Hercegovinës, Borjana Kristo, Stoltenberg tha se ishte i shqetësuar për retorikën përçarëse dhe ndarjes së federatës, si dhe ndikimin e Rusisë jo vetëm në Bosnje dhe Hercegovinë dhe në rajon.

Kristo tha se bashkëpunimi me NATO-n i ndihmon autoritetet e Bosnjë Hercegovinës që t’i përgjigjen të gjitha sfidave, përfshirë terrorizmin. Stoltenberg është takuar edhe me përfaqësuesin e lartë në Bosnje dhe Hercegovinë, Christian Schmidt ndërsa pasdite do të zhvillojë takime në Prishtinë me autoritetet kosovare.

Klan News