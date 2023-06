Stoltenberg mund të qëndrojë edhe 1 vit në post

10:59 17/06/2023

Brenda aleancës nuk duket se ka konsensus për zëvendësimin e tij, ndërsa numri i kandidatëve rritet

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg mund të qëndrojë si Sekretar i Përgjithshëm i NATO-s edhe për një vit. Stoltenberg, një norvegjez i cili ka kaluar nëntë vjet në këtë post ka mbështetje të gjerë në mesin e aleancës.

Sipas asaj që raporton Reuters duke cituar një zyrtar amerikan, administrata Biden ka kërkuar që Stoltenberg të qëndrojë edhe për një vit. Sipas këtij zyrtari, i cili ka folur në anonimitet nuk duket se ka konsensus për momentin brenda aleancës për zëvendësimin e tij.

Shanset që Stoltenberg t’i kërkohet të zgjasë mandatin e tij për herë të katërt janë rritur me afrimin e samitit në Vilnius, teksa zhvillohet lufta në Ukrainë.

Kushdo që është në këtë rol përballet me sfidat e dyfishta të mbajtjes së aleatëve së bashku për të dënuar agresionin rus dhe duke ruajtur një përshkallëzim që do ta tërhiqte NATO-n drejtpërdrejt në një luftë me Rusinë.

Sekretari britanik i Mbrojtjes Ben Ëallace deklaroi javën e kaluar se do të donte të merrte postin e shefit të NATOS-s. Por nga ana tjetër disa qeveri kërkojnë një Sekretare të parë të Përgjithshme femër të NATO-s, kryeministrja daneze Mette Frederiksen po shfaqet gjithashtu si një pretendente serioze.

Frederiksen u takua me Presidentin e SHBA Joe Biden në Uashington në fillim të këtij muaji, përpara se Stoltenberg të vizitonte Shtëpinë e Bardhë këtë javë për bisedime me Biden.

Zyrtarët amerikanë besojnë se ka një sërë kandidatësh të ndryshëm që janë ofruar për të marrë këtë post. Biden beson se Stoltenberg ka bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë një kohe sfiduese, një pikëpamje e mbajtur nga shumë aleatë të tjerë.

Klan News