Stoltenberg: Suedia dhe Finlanda janë të mirëpritura në NATO

23:31 05/04/2022

Gjatë një konference për shtyp në Bruksel, kreu i NATO-s, Jens Stoltenberg ka reaguar në lidhje me vrasjet masive të civilëve nga forcat ruse në Buça.

Teksa dënoi sulmin, Stoltenberg paralajmëroi se mizori të tilla mund të jenë bërë edhe në zona të tjera të Ukrainës.

Ai tha se NATO parashikon që Rusia do të kryejë një sulm të përqëndruar në Lindje të Ukrainës me synimin për të kapur të gjithë rajonin e Donbasit.

Stoltenberg tha se Aleanca do të mirëpriste Finlandën dhe Suedinë në gjirin e saj, nëse këto të fundit do të vendosin të bashkohen me të.

Tv Klan