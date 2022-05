Stop – 11 Maj 2022 (Sezoni 7)

21:00 11/05/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Denoncimi/Në pranga punonjësi i Kadastres Sarandë, paralajmëron Lame

Mbrëmjen e djeshme transmetuam rastin e një qytetari, i cili prej më shume se 25 vjetësh jeton në Angli. Ai denoncoi korrupsionin në Kadastrën e Sarandës, që kalonte në disa rrjete sekserësh e zyrtarësh. Për legalizimin e hotelit fillimisht qytetari dha 2000 euro me anë të një sekseri për drejtorin e Legalizimeve të asaj kohe, Laert Pasha. Pas 3 vitesh denoncuesi kishte mbajtur kontakte me Laert Pashën, që tani në Kadastër punon si specialist, dhe ai i kërkoi 4000 euro per nxjerrjen e hipotekës së hotelit. Pas këtij transmetimi, mbrëmjen e djeshme, Specialistët e Hetimit të Krimit në Komisariatin e Sarandës, bënë ndalimin me iniciativë të shtetasit Laert Pasha, 41 vjeç,me detyrë specialist i sportelit dhe arkivës në zyrat e Kadastrës Sarandë.

Dhunon gruan, institucionet detyrojnë fëmijët të takojne babain

Një tjetër dramë sociale vjen në “Stop”. Bëhet fjalë për historinë e një gruaje, që dhunohej prej 10 vitesh nga ish-bashkëshorti i saj dhe ish-vjehrri.Gruaja tregon, se pas një martese 20 vjecare, nga e cila erdhën në jetë dy fëmijë 13 dhe 16 vjec, cifti u nda. Gruaja ka marrë 2 urdhra mbrojtjeje, nga burri dhe vjehrri. Bashkëshortin e futën në burg, ndërsa vjehrri duhej t’i rrinte 500 metra larg, pasi jetonin bashkë.Ish familjarët e bashkëshortit ia bënë jetën të pamundur, duke i prerë dritat dhe ujin, dhe marrë rrobat.

Fëmijët nuk duan të takojne babain: Na ke rrahur me rrip!

Për cështjen e divorcit të vështirë, në të cilin fëmijët nuk duan të takojnë babain e tyre dhunues, ne morëm pjesë me kamera në bisedat me punonjësen sociale, psikologen e përmbaruesin.Fëmijët bëjnë rezistencë edhe për takimet me këta zyrtarë. Ndërsanë një video regjistrim me të atin, ia deklarojnë edhe atij, se nuk e duan pjesë të jetës së tyre, pasi ai i ka rrahur me rrip.Eksperti ligjor Demir Ciftja shprehet, se nuk ka asnjë ligj e as gjykatë, që të detyrojë fëmijët të takojnë prindin, kur gjë ju është mundësuar.