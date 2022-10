Stop – 13 Tetor 2022 (Sezoni 8)

Shpërndaje







20:58 13/10/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Rama përplaset me deputeten greke: Kush është zonja?

Kryeministri Rama është përplasur në Strasburg me eurodeputeten greke Nina Kasimati,kur kjo e fundit e pyeti, nëse rrugën e Shqipërisë drejt BE-së e pengon marrëdhënia me Turqinë. Ram iu drejtua asaj me “zonja në fjalë”, por tha, se e kuptoi shqetësimin, vetëm kur ajo u prezantua si greke.

Vrasja e të riut në Voskopojë, gazetari bën provën e varjes në pemë

Në tetor 2020, emisioni “Stop” në Tv Klan transmetoi rastin e 18-vjeçarit të ndjerë Antonio Karafili, i cili u gjet i varur në pyllin e Voskopojës. Ngjarja e rëndë ndodhi në 14 Qershor 2018.Personi, që e pa për herë të fundit në jetë Antonion, ishte e dashura e tij, Kejsi Spaillari 17 vjeç nga Korça. Ata u ndanë dhe rreth orës 20:00 të mbrëmjes, Kejsi me të ëmën dhe vëllain e të dashurit, u ngjitën për në Voskopojë. E ëma e të ndjerit, Mimoza Karafili, tregoi me detaje sesi u njoftua nga e dashura e djalit për vdekjen e të birit. Ajo vetë e gjeti atë të lidhur e të pajetë në një pishë.Cështja e vetëvarjes apo vrasjes së të riut Karafili, u hetua dhe u zvarrit nga shumë prokurorë. Prokurori i fundit urdhëroi një riekspertim të tretë nga Instituti i Mjeksisë Ligjore.Akti i ekspertimit u vonua për shumë muaj dhe 5 ekspertët e Institutit dolën në konkluzionin, se Antonio Karafili u vetvar.

Masakroi gruan për rimodelim barku, i vihet shiriti spitalit “Sante Plus”

Në 7 shtator sollëm historinë e një zonje, që iu drejtua spitalit privat Sante Plus për rimodelimin e barkut, por rezultati ishte i tmerrshëm. Zonja jeton prej 22 vitesh jashtë Shqipërisë dhe vendosi, që për 1900 euro të kthente barkun, që kishte pasur para lindjeve, në këtë spital në Tiranë. Pas ndërhyrjes zonja tha, se nuk i vunë kateter e nuk mund të shkarkohej. Për pasojë u fry dhe e cuan në QSUT për ndihmë më të specializuar. Në Sante Plus zonja shkoi dhe 5 herë të tjera, për ndërhyrje. Herën e pestë i hoqën edhe këthizën.Në vendin ku jeton, i duhet të bëjë sërish ndërhyrje dhe të riparojë edhe kërthizën.