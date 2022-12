Stop – 15 Dhjetor 2022 (Sezoni 8)

21:00 15/12/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Në një video, që po qarkullon në rrjet, shfaqet presidenti 71 vjecar i Sudanit të Jugut, Salva Klir Mayardit, duke urinuar në pantallona, gjatë një aktiviteti publik për përurimin e një rruge.

Vjen me makinë nga SHBA, dogana merr 8 milionë Lekë, i prish dhe mjetin

Sokol Gazulli denoncon në emisionin investigativ “Stop” në Tv Klan se në vitin 2010, kur vendosi të lërë SHBA-në dhe të kthehet në Shqipëri, mori me vete dhe autoveturën personale.

Sipas ligjit të Doganës, Sokolit duhet t’i hiqej detyrimi doganor. Shuma e doganës lihet e ngrirë në bankë dhe nëse ndodhet për 2 vjet në Shqipëri, kjo makinë nuk shitet apo del jashtë vendit, shumën e merr personi që kishte lënë si garanci.

Në Doganën e Durrësit, pas këmbënguljes së Sokolit makina u la e lirë, por kjo Doganë nuk ka bërë hyrjen e automjetit në sistemin TIMS. Këtu nis dhe problematika për Sokolin, i cili ra viktimë e burokracisë dhe sistemit të korruptuar gjyqësor.

Denoncuesi: Unë jam Sokol Gazulli nga Lezha. Kam banuar në Kanada, në Amerikë. Kam shtetësi të dyfishtë. Në vitin 2010 jam kthyer në Shqipëri sepse edhe ishte kriza ekonomike atëherë edhe kisha nevojë për familjen e që të ju rrija afër prindërve. Në vitin 2010 u ktheva përfundimisht, mora dhe veturën personale që e kisha blerë dhe përdorur atje dhe do ta përdorja prapë këtu. Unë erdha në Mars 2010, vetura ka ardhur në Maj, ka ardhur më vonë sepse vjen me kontenier dhe jam njoftuar në Maj dhe kam shkuar tek Porti i Durrësit. Aty jam ndeshur me kërkesën e doganierëve të Durrësit për të paguar detyrimet doganore për detyrimet e importit. Aty kam thënë “pse të paguaj detyrime importi”. Kjo është vetura ime dhe nuk e kam ditur se ka një ligj të Doganave që ka përjashtime. Ndërkohë unë fola dhe me nëndrejtorin e Doganës së Durrësit, i shpjegova që unë kam shtetësi të dyfishtë, kam pasaportë të huaj dhe kam ardhur të jetoj këtu dhe pse po më kërkoni detyrim doganor për mjetin tim? Ai e shikoi dhe tha “ty duhet me të lënë që të dalësh nga porti, pse të të pengojnë?”. Atëherë i thirri në telefon nënkryetari i Doganës së Durrësit, i thirri punonjësit tek kioskat dhe i pyeti se “pse nuk e lini?”. Ata thanë që “duhet paguar”. Nuk e di si kam dalë. Ka qenë një tmerr i vërtetë.

Gazetari: E more makinën, por çfarë ndodhi me makinën më pas?

Denoncuesi: Pastaj makina nuk u regjistrua në sistemin TIMS. Në vitin 2014, duke u kthyer nga Tirana për Lezhë, ishte Task-Forca e Doganave që ishin duke kërkuar gjoja se kush është me makina të huaja të paregjistruara. Të gjitha dokumentet e makinës iu dhashë atyre. Më tha që po takohemi nesër tek dogana e Shkodrës dhe bisedojmë.

Sokoli kërkoi të pajiste makinën me dokumente, por duke mos e futur dogana në TIMS, pagesa nuk mund të shmangej.

Juristja: Fakti është, që unë kam vendimin dhe kam një sërë procesesh gjyqësore, në të cilët administrata doganore ka fituar dhe në këtë proces ne jemi okej.

Në këto kushte, ndërsa përdorte automjetin e tij, Sokoli ndalohet nga anti-korrupsioni i doganave dhe i bllokohet makina. Mjetin e çojnë në Doganën Shkodër, ku Gazulli doli debitor me 8 milionë Lekë të vjetra që iu morën nga banka./tvklan.al

“Shkeljet janë bërë mullar”, drejtuesja e doganës i jep të drejtë qytetarit

Emisioni “Stop” trajtoi këtë të enjte rastin e Sokol Gazullit. Ai ra viktimë e burokracisë dhe sistemit të korruptuar gjyqësor. Gazulli kërkoi të pajiste makinën me dokumente, por duke mos e futur dogana në TIMS, pagesa nuk mund të shmangej.

Në këto kushte, ndërsa përdorte automjetin e tij, Sokoli ndalohet nga Antikorrupsioni i Doganave dhe i bllokohet makina. Mjetin e çojnë në doganën Shkodër, ku Gazulli doli debitor me 8 milionë Lekë të vjetra që iu morën nga banka.

Pasi makina u bllokua dhe dogana i faturoi Sokol Gazullit 8 milionë Lekë, makina e bllokuar prej 5 vitesh u shkatërrua brenda ambienteve të Doganës Shkodër.

“Dogana më ka marrë edhe 8 milionë Lekë të vjetra si detyrim doganor dhe si gjobë. Më ka lënë pa mjet. Është bllokuar padrejtësisht. 4 milionë Lekë është detyrimi doganor edhe 4 milionë Lekë është gjoba. Një çmenduri e paparë”, thotë denoncuese.

“Makina po bën 5 vjet që është në oborrin e parkimit të Doganës Shkodër. E kam lënë shumë të paprekur. Kur kam shkuar në muajin Tetor 2022 e kam parë makinën e shkatërruar”, shtoi ai.

Madje absurdi kulmon në faktin se dogana Shkodër ia mori detyrimin e montuar ndaj Sokolit, por ky institucion nuk di të shpjegojë, se pse nuk iu kthye makina qytetarit.

Gazetari: I pagoi lekët, jemi në fazën e pagimit të lekëve.

Juristja: Nëse, nëse për shembull i ka paguar lekët, unë e heq nga debitori dhe për mua nuk është debitor në asnjë Doganë të Republikës së Shqipërisë, ose nuk ka asnjë pengesë ligjore. për të kryer procedurat doganore, çfarëdolloj procedure. që të dojë shtetasi.

Gazetari: Perfekt!

Juristja: Dakord?

Gazetari: Pse s’e ka marrë?

Juristja: Si s’e ka marrë? Unë e kam zhbllokuar në çdo vend, subjektin, individin.

Gazetari: Keni ndonjë dokument?

Juristja: Jo, unë kam zhbllokimet.

Drejtoresha e re e Doganës së Shkodrës pranon se në këtë rast janë bërë dallavere dhe Sokoli është penalizuar kot. Ajo zotohet, që dëmi i shkaktuar të dëmshpërblehet nga përgjegjësi.

Dr. Dogana Shkodër: Sokol, unë jam në dijeni, se s’mujta me fol në sy të djalit. Unë e di dhunën psikologjike, nuk po them materialisht, po unë e di, se ça ka ndodh. Jam krejt në dijeni, e kam vënë në dijeni, se ju e kishit vënë vetë Drejtorin e Përgjithshëm të Doganave.

Denoncuesi: Po, po, të gjitha! I kam krejt me dokumenta edhe këto, që kam kaluar këto 10 vjet, vetëm një Zot e di.

Dr. Dogana Shkodër: E di shumë mirë, më vuri në dijeni kryetari, se unë në fakt s’kam pas kohë.

Denoncuesi: Pse ka qenë Ermali këtu?

Dr. Dogana Shkodër: Edhe më tha Ermali, që më ka dhënë dhe Antikorrupsioni, kryeministria, informacion për situatën. Më kanë ardhur gjatë një viti, se një vit kam këtu, ma kanë pru para një viti, edhe vetë më kanë ardhur prej Drejtorisë së Përgjithshme dy persona, kanë kërkuar informacion. Unë e di, që kjo çështje ka marrë jehonë. Gjithsesi, në lidhje me mjetin, kam dalë e kam verifikuar vetë. Këtu është një kauzë, unë e di ça ka ndodh, as procesverbal nuk më kanë vu në dispozicion hala, kur e kanë blloku, e as pse e kanë blloku, askërrkush s’mund ta marrë mjetin.

Denoncuesi: Mu më kanë marrë 8 milionë lekë, tashti ça me bo, do ta marr apo..?

Dr. Dogana Shkodër: Normalisht, ju, që keni paguar…

Denoncuesi: M’i pat marrë, s’i kam paguar!

Dr. Dogana Shkodër: I thashë: “ia ke marrë zotërisë lekët me forcë?” Kur ia keni marrë, pse s’e keni vu në dijeni? Pse ia mbani peng makinën? “Jo, po s’ka ardhur, jo, po s’ka bo…”, këto histori.

Denoncuesi: Makinën ma kanë marrë me dhunë nga shtëpia, më kanë ardhur të gjithë policët.

Dr. Dogana Shkodër: Tani Sokol, unë jam informuar, kam informuar Drejtorin e Përgjithshëm. Unë kam me të garantuar diçka: inshalla fitohet kjo betejë ligjore, në lidhje me dëmin ekonomik, që të kanë krijuar ty, ti të jesh i bindur, që ky institucion do ta paguajë.

Denoncuesi: Besoj, se po!

Dr. Dogana Shkodër: Ta garantoj këtë pjesë, thashë vetëm kam një problematikë, se ju…

Denoncuesi: Shiko moj drejtoreshë, të më rrahin mu..

Dr. Dogana Shkodër: E marr vesh! Unë të garantoj diçka: unë do shkoj te Drejtori i Përgjithshëm me tanë dosjen edhe do t’i them. Do shkojmë bashkë në Drejtori të Përgjithshme edhe do t’ia kërkojmë prezantimin me fakte. Unë personalisht do përgjigjem për atë dëm ekonomik, që kanë krijuar aty. Këtu krejt shkeljet janë bërë mullar. Inshalla e merr atë, që meriton ai, që është strumbullari ligjërisht! Materialisht kam për detyrë me t’u përgjigj unë, se më vret ndërgjegjja, se jam njeri.