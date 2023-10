Stop – 27 Tetor 2023(Sezoni 9)

21:00 27/10/2023

Aq shume më kanë rraf, sa s’mbaj mend”, koha ta ktheni shapkën mbrapsht

Shumë qytetarë shapkën, ose pandoflën e lidhin edhe me reagimin e mamit, kur bënin ndonjë gjë, që e zemëronte atë.Sot ne kemi dalë në qendër të Tiranës, për të parë, se kush ka nishan në të qëlluarit me shapkë. Mes atyre, që provojnë lojën tonë, janë edhe turistë të huaj. Fituesi mori 2 mijë lekë të reja shpërblim për arritjen e objektivit.

Stop/ “Nuk i takon”, me diplomë në Firence, por në Tiranë nuk bën dot Master

Një studente në Tiranë ka treguar për emisionin Stop në Tv Klan se si nuk është lejuar që të ndjekë studimet Master për restaurim monumentesh në Universitetin Politeknik të Tiranës.

Ajo thotë se ka përfunduar Akademinë e Arteve në Art Grafikë në Firence të Italisë, dhe në Tiranë dëshironte studimet e Masterit për restaurim monumentesh.

Por ajo nuk është lejuar, pasi nuk ka përfunduar studimet në arkitekturë ose inxhinieri.

“Unë kam studiuar në Akademinë e Arteve të Firences për grafik, jam kthyer prej 2 vjetësh në Shqipëri dhe duke parë opsionet këtu mendova të bëj një Master për restaurim monumentesh. Ky Master në Shqipëri bëhet vetëm te Politekniku dhe atë që më shpjeguan kur vajta atje është që unë nuk mund ta bëj këtë Master sepse nuk jam një studente e inxhinierisë apo arkitekturës. Thonë që është shumë teknike, por aftësitë e mia nuk i kanë matur në asnjë mënyrë. Kështu që është çdo gjë e paverifikueshme. Atë që unë kërkoj është, nëse dikush duhet të ketë të drejtën për të studiuar, jam e gatshme dhe kundrejt një testi pranimi. Ka raste si në Londër që ndonjëherë nuk duhet aspak një Bachelor, boll të kesh një portfolio, dëshirën për të studiuar se tek e fundit për këtë flasim për të studiuar, nuk po shkojmë atje si profesionistë, por duam të studiojmë. Dhe në raste të tjera si Holanda që ka një numër më të kufizuar studentësh, bën një test pranimi, por në këtë test pranimi e gjithë literatura, i gjithë programi ku ti duhet të jesh i përgatitur është tmerrësisht i sqaruar dhe vetëm po të mos duash të studiosh nuk bëhesh i aftë”, tregon studentja.

Në departamentin e restaurimit të monumenteve në Fakultetin e Arkitekturës dhe Inxhinierisë ka dy mendime, nëse vajzës në fjalë i lejohet të ndjekë këtë Master. Madje ajo fillimisht u lejua e më pas u përjashtua nga kjo mundësi.

Qytetari – Kam çunin e tezes, ka mbaruar në Itali. Do të bëjë masterin për…

Sekretarja – Ka mbaruar aplikimi për masterat.

Qytetari – Po mirë moj, mund ta bëjë vitin tjetër, po të dimë ça…

Sekretarja – Po mirë! Vitin tjetër ok! E kemi dorëzuar, është shpallur lista edhe…

Sekretarja 1 – Shiko! Ja, të të njoftoj unë! Dëgjo, mos e pengo! Për aplikimet, çdo vit shpallet njoftimi në faqen e fakultetit dhe ndryshojnë rregullat nga një vit në vitin tjetër.

Qytetari – Ai do të bëjë master për restaurim monumentesh.

Sekretarja 1 – Bravo!

Qytetari – Ka mbaruar grafikë arti.

Sekretarja 1 – Hëëë…

Sekretarja – Jo nuk lejohet, sepse na lejohen vetëm nga arkitektura dhe inxhinieria e ndërtimit.

Qytetari – Po duhet të japi noi provim. a ça duhet të japi ndonjë gjë?

Sekretarja – Absolutisht jo!

Sekretarja 1 – Duhet parë program i lëndëve! Nga kjo degë nuk kanë pranuar?

Sekretarja – Jo, jo thjesht arkitekturë dhe…

Qytetari – Tani ato të përafërta janë grafikë.

Sekretarja 1 – Jo, jo! Është program lëndor si thotë goca dhe tashi, që të mos jemi të dyzuar, do ia kaloj atij departamentit këtë kërkesën edhe do të sjelli ajo e-mail, sesi është.

Sekretarja 1 – Shiko! Ne duam sa më shumë të jenë student hë, mos e shiko si kshu..! Madje ne duam të thithim shumë më tepër! Shiko! Unë do të doja ta merrja që këtë vit atë! Po të jetë, që tani, po ja që nuk e vendos unë.

Në Fakultetin e Inxhinierisë dhe Arkitekturës, gazetarja e Stop u takua me zëvendësdekanen, e cila tha se kriter për këtë Master është diploma në inxhinieri e arkitekturë. Por në listën përfundimtare, një prej fituesve vjen nga një degë ekonomike. Por për këtë zëvendësdekania nuk kishte dijeni.

Zv/Dekane: Ne kemi një rregullore, që miratohet. Vajzës nuk i takon në fakt, sepse duhet të ketë mbaruar ose Inxhinieri Ndërtimi ose Arkitekturë. Ke bërë aplikimin, ke bërë regjistrimin, i thashë, meqënëse ti, unë po ta jap mundësinë të regjistrohesh, normalisht nuk duhet të të regjistrojmë, sepse nuk i plotëson këto kritere. Ka një komision, që i ngre këto kritere. Unë vajzës i kam thënë, që të bëjë një kërkesë, që të rishikohen kriteret. Por unë nuk mund të ndërroj kriteret sot, për vitin akademik, që kam sot dhe që të rregulloj këtë lloj kriteri, më duhen kërkesa të rasteve të ndryshme, që komisioni i shqyrton, jo unë si zv/Dekane.

Akademiku Apollon Bace nuk e sheh të drejtë këtë përjashtim. Sipas tij, më afër restaurimit është një student që ka përfunduar studimet për art grafik, se sa për inxhinieri.

Akademiku Apollon Baçe: Arti grafik do të ishte gjëja më e përshtatshme. Ju tregova që im atë ka qenë inxhinier hidraulik, por unë nuk e di se si mund ta rregulloj ai një ikonë ose një gjë. Kurse arti grafik qëndron shumë më afër se hyn në anatominë e një pikture.

Stop/ Banorët me gomerë e kazanë për të mbushur ujë, administratori “kapet ngushtë” nga gazetari

Emisioni Stop në Tv Klan ka shkuar në fshatin Shetel të Njësisë Gjepalaj të Shijakut, ku prej shumë muajsh banorët mbushin ujë nëpër puse me gomerë e kazanë.

“Jam duke parë qamet. Ujë s’ka. Kemi 6-7 muaj pa ujë. S’ka shtet”.

“8 muaj kemi pa ujë, thonë që s’kemi pompë. Ujin e marrim te depozita, ka ujë sa të duash por nuk e bien vetë”.

Administratori i Njësisë, Astrit Ramilli kapet ngushtë kur gazetari e pyet, se ku e marrin ujin banorët dhe thotë se është kërkuar ndihma e shoqatave bamirëse.

“Njësia administrative ka dërguar një kërkesë Bashkisë për një pompë. Banorët ujë nuk kanë. E marrin te burimet. Kemi folur me disa shoqata”, thotë administratori i njësisë, Astrit Ramili.

Ndërkohë që në Bashkinë Shijak, nënkryetari tha se një pompë e tillë e re kushton rreth 15 milionë Lekë të vjetra dhe po bëhen procedurat e prokurimit.

Nënkryetar i Bashkisë Shijak: Është një shqetësim shumë i drejtë, por është një shqetësim i madh edhe i joni, jo vetëm i banorëve. Sepse neve na është dashur disa herë që të ndërhyjmë për të riparuar pompën, është një pompë që nuk na ka dhënë rezultat sepse ka specifika të veçanta dhe në këto kushte është krijuar rasti që herë pas herë të ketë ndërprerje me furnizimin me ujë. Sot jemi në kushte të tjera që ne duhet patjetër të vendosim një pompë tjetër me specifika të veçanta që i ka ajo si pompë dhe që këtë e kemi filluar me procedurën e prokurimit për ta realizuar. Sipas afateve ligjore dhe do ta realizojmë që ta kryejmë. Zgjidhja ka qenë e përkohshme sepse herë pas herë kanë marrë ujë. Por në momentin që ka pasur defekt, janë furnizuar nga burimet dhe nga puset që kanë. Këtu nuk bëhet fjalë për lekë sepse ne kemi qenë të gatshëm që t’u përgjigjemi sa i përket fondit, këtu bëhet fjalë më tepër për specifikimin e pompës. Mund të shkojë 15 milionë Lekë të vjetra.

