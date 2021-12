Stop – 28 Dhjetor 2021 (sezoni 7)

21:02 28/12/2021

Vlore/ Trima dhe me gjoksin grope, cilat jane tiparet e vlonjateve?

Jemi ndalur në qytetin e Vlorës dhe kemi folur me vlonjatët, për karakteristikat, që i dallojnë nga të tjerët.Disa kanë thënë, se nuk janë tradhtarë. Të tjerë bëjnë humor, duke thënë, se i bien aq shumë gjoksit, saqë u është bërë gropë.

Mashtrimi/ Premton ta coje ne klub turk, menaxheri merr leket e zhduket.

Drilon Leci, 23 vjec, nga Kosova, i angazhuar si lojtar futbolli, pretendon se është mashtruar nga një person i quajtur Andi Zorba. Ky i fundit, i ka shkruar Drilonit në rrjetet sociale, duke iu prezantuar si menaxher futbolli, dhe duke i premtuar ta ndihmonte të bëhej pjesë e klubit Samsumspor në Turqi. Kjo lëvizje do t’i kushtonte Drilonit 5000 euro. 23 vjecari i ka dërguar deri tani 1450 euro.Kontrata duhet të ishte lidhur me klubin në muajin korrik, por kjo nuk ka ndodhur.

Denoncimi/ 10 500 euro per pune e letra ne Belgjike, nuk merr dot parate.

Naxhije Shkreta, një qytetare nga Durrësi, tregon, sesi ka rënë pre e mashtrimit nga ana e shtetasit Fisnik Syla. Ky i fundit i premtoi vend pune për djalin në Belgjikë. Por si fillim duhet të bëheshin dokumentat e për këtë familja Shkreta duhet të paguante 10 500 euro. Paratë u dhanë, po nuk u bënë as puna, as dokumentat e as shumë nuk u kthye mbrapsht.