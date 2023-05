Stop/ 3 vjet sorollatje për pronën, Stop e pajis me certifikatë brenda javës

Shpërndaje







21:22 16/05/2023

Më 28 Prill, emisioni Stop në Tv Klan transmetoi problemin e denoncueses në lagjen Zguraj të Kavajës, Danjela Kola Laçi. Ajo është trashëgimtarja e një prone të blerë që në vitin ‘78, nga gjyshi i saj.

Nga gjyshi prona ka kaluar te 6 trashëgimtarët e tij dhe babai i saj nuk e kishte regjistruar për neglizhencë. Danjela tha se për tre vjet rresht është përpjekur të bëjë regjistrimin e pronës, por nuk ia ka dalë.

Në Kadastrën e Kavajës na thanë se aty regjistrohen vetëm pronat-shtet. Ato private i kanë kaluar Tiranës.

Gazetarja e Stop bisedo me Dorian Muratin, i cili tha se prona do të regjistrohet. E në fakt kështu ndodhi. Bashkë me zonjën ne shkuam në zyrat e Kadastrës në Rinas, ku mori zgjidhje problemi i Danjela Kola Laci. Brenda 1 jave ajo mori certifikatën e pronësisë.

/tvklan.al