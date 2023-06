Stop/ 62-vjeçarja nuk ecën, e ëma e moshuar i shërben për çdo gjë

21:13 28/06/2023

Liljana Duka është 62 vjeçe. Që prej lindjes ka ecur me vështirësi. Dalëngadalë ka humbur fare aftësinë për të ecur. Sikur të mos mjaftonte kjo, është diagnostikuar edhe me sëmundje të tjera. Jeta Duka, nëna e saj, trego, se jeton e vetme me vajzën, pas vdekjes së bashkëshortit.

E ka të vështirë ta mbajë vajzën kur ecën, prandaj ka kërkuar një karrocë pranë emisionit Stop në Tv Klan.

Besnik Veshaj, një qytetar nga Vlora i cili jeton në Greqi, ka dhuruar një karrocë për invalidë dhe një shumë monetare, për familjen Duka.

/tvklan.al