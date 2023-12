Stop/ “Del laert në kompjuter”, blen makinë në Angli e fut në Shqipëri, del e vjedhur

21:20 28/12/2023

Një qytetar, që prej vitesh banon në Australi, ka sjellë një shqetësim në redaksinë tonë. Abaz Abazi blen një makinë tip Range Rover në Angli në vitin 2019 dhe në vitin 2020 e sjell në Shqipëri.

Për makinën pagoi 6700 paund dhe ka një kontratë me shkrim dore dhe një faturë bankare, për depozitimin e parave në bankë. Vjehrri i shitësit doli garant që në vitin 2020 ta sillte makinën dhe e solli nëpërmjet doganës së Durrësit.

-Përshëndetje! Unë jam Abaz Abazi. Kam blerë një makinë Range Rover nga Anglia, një shtetasi anglez. E bleva në 2019-ën.

Çfarë dokumentesh dispononi për blerjen e makinës?

-Dokument me shkrim dore është bërë, sa lekë, 6700 paund, me firmën e vet, adresën e vet edhe adresën time këtu në Australi.

Paratë ku i keni kaluar?

-Direkt në bankë të vet.

A shënohet në dokument që është bërë transaksioni bankar, për çfarë po bëhet ky transaksion, për çfarë po kalojnë këto para?

-Po, për makinë. Pasi e bleva unë makinën, më tha do bëhet garant vjehrri i tij, që do ta sillte makinën. E solli makinën, në 2020-ën në Shqipëri, prej Durrësit. Shkoi mbesa e gruas, e mori atë, e çoi në aeroport edhe do ikte prapë në Angli.

Pra makina kaloi njëherë nëpërmjet doganës së Durrësit?

-Po!

Pasi makina qëndroi rreth një vit në Tiranë, qytetari u kthye nga Australia në Shqipëri vitin 2021, në Shqipëri dhe vendosi të udhëtonte drejt Maqedonisë. Në doganën e Qafë-Thanës e ndalojnë pasi kjo makinë ishte denoncuar e vjedhur dhe kërkohej nga Interpoli. Qytetari shkoi në Pogradec të jepte deklaratën dhe makina u bllokua. Çështja shkoi në prokurori dhe ende makina vazhdon të jetë e bllokuar, pasi duhet pritur një përgjigje nga Anglia.

-Pasi erdha unë në 2021-shin, zbritëm në Shqipëri, e bëra gati makinën, pagova siguracionin edhe u nisëm për Maqedoni. Në doganë më nxorën probleme, që është makinë e denoncuar, e vjedhur, e kërkonte Interpoli. Pasi bëra deklaratën me OPGJ-në, makina u bllokua edhe unë atëherë ika.

Kush e kishte bërë denoncimin për vjedhjen e makinës?

-Ai, që ma shiti makinën më tha, që asnjëherë në botë nuk e kam bërë unë denoncimin, që makina është e vjedhur. Ndoshta ish-pronari e ka bërë.

Më pas çështja ka shkuar në prokurori?

-Po, shkoi në prokurori. Shkova në gjyq unë. Tha, që kur të mbarojmë punë me Anglinë, do të tregojmë.

Nga emisioni Stop çfarë kërkoni?

-Po, vetëm ta zgjidh punën. Ta fitoj makinën, ta marr prapë. Ndenja 4 muaj e gjysmë aty, që jo Angli, jo andej, po këtej. Shkova të zgjidhja punë. 4 muaj e gjysmë me makina me qira isha, nga 50 euro ditën.

Në komisariatin e policisë së Pogradecit na thonë se automjeti ka dalë i vjedhur në Londër dhe prandaj është bllokuar. Pritet një përgjigje nga Interpoli, që më pas të vijë urdhri i ekzekutimit, për marrjen e makinës.

Punonjësja: Ka dalë i vjedhur mjeti në Londër dhe prandaj është bllokuar. Tani çështja është në prokurori, është në proces. Pritet përgjigje nga Interpoli dhe pastaj do vijë urdhri i ekzekutimit, që ta marrësh. I kanë dërguar shkresë Interpolit, të kthejnë përgjigje ata dhe do veprohet.

Gazetarja e Stop bisedoi edhe me oficerin e policisë gjyqësore.

OPGJ: E kanë kapur në Qafë-Thanë, duke kaluar kufirin dhe kjo makinë del e vjedhur në Londër.

Gazetarja: Po kush e ka bërë denoncimin për këtë makinë?

OPGJ: E kanë kapur, moj zonjë. E ka kapur shërbimi. Del laert në kompjuter.

Gazetarja: Si doli?

OPGJ: Laert, e vjedhur.

Gazetarja: (Qesh) E kuptoj, alert thuhet në fakt, por ideja është e tillë: Kush e ka bërë denoncimin, sepse pronarit të cilit ky ia ka blerë, pretendon se nuk ka bërë denoncim.

OPGJ: Nuk di asgjë tjetër. Dosja është në prokurori.

Gazetarja: Nuk ka mbaruar ende hetimi nga prokuroria?

OPGJ: Jo, jo! Vazhdojnë.

Vazhdon…