Stop denoncon si u manipuluan rezultatet e testimit për policët e rinj në Akademinë e Sigurisë

21:02 13/01/2022

Emisioni Stop në Tv Klan ka denoncuar manipulimin që u është pikëve të policëve të rinj për të kaluar testin gjatë Akademisë së Sigurisë.

Në Dhjetor 2021 Akademia e Sigurisë hapi konkursin për patrullë të përgjithshme, ku morën pjesë shumë të rinj. Në fund të kësaj procedure që përmbante testin me shkrim dhe testin fizik, u kualifikuan 443 policë të rinj.

Por shumë denoncime mbërritën në redaksinë e emisionit “Stop” për manipulim të rezultateve të testit me shkrim të konkursit.

Njëri nga konkurrentët e këtij testimi ka pranuar të flasë publikisht duke shprehur zhgënjimin për mënyrën e vlerësimit, por dhe ngre dyshime.

“Në datën 1 Dhjetor kemi kryer testimin me shkrim për patrullë të përgjithshme afër Pallatit të Kongreseve. Unë kam qenë grupi i dytë. Testimi çdo gjë normal, e kam kryer testimin brenda 1 orë e gjysmë, i kam kryer të gjitha dhe si përfundim prisja datën, i nxorrën për 24 orë. Shikoj dhe kisha marrë 49 pikë. S’di ku të ankohem se e kam për herë të tretë. Të rishikohet testimi se aty mund të jetë bërë çdo gjë. Unë nuk jam dakord me pikët, unë s’di ku të ankohem. Deri sa doli testimi fizik, aty e kam parë që çdo gjë ishte manipulim, duke filluar nga 0 pikë, nga 40 pikë. Vjen personi me 0 pikë që shkruan emër/mbiemër ose s’ka qenë fare prezent të marri 52 pikë, unë me 49 pikë të ngel. S’ka mundësi, është e padrejtë. Ta thonë troç, duam miqësi t’ju fusim polic. Unë drejtorit të përgjithshëm, Gledis Nanos, i kërkoj që të rishikohet testimi ose të ritestohen përsëri se është hera e tretë që aplikoj, është hera e tretë që ndihem i shtypur në këtë pozicion, unë e kam pasion punën e policisë”, tha ai.

Emisioni Stop ka siguruar listat e testit me shkrim për policët e rinj, ku duket sesi u janë shtuar pikët disa prej kandidatëve për Akademinë e Sigurisë.

Konkretsht, Lierjo Seferi nga 48 pikë ka kaluar me 55 pikë. Kristi Çerçizaj nga 0 pikë i janë shtuar 52 pikë. Aleksi Brahja nga 43 pikë ka kaluar me 57 pikë dhe Aleksandër Kreci nga 47 pikë ka kaluar me 56 pikë. /tvklan.al