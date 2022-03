Stop – Emisioni 1 Mars 2022 (sezoni 7)

01/03/2022

Trimerohet Basha, vervit karriken ne mes te turmes.

Gjatë një takimi në fundjavë me të rinjtë në Durrës, kreu demokrat Lulzim Basha vërviti karriken, duke thënë, se kjo do të ndodhë në 6 mars, me ata që mbajnë karriken e kryebashkiakut. Por Basha u kujdes të mos hidhte karriken e vet.

Fier/Prostitucioni ne lokal, pronarja u rregullon kliente vajzave.

Jemi ndalur në Fier, për një fenomen të përhapur kohët e fundit. Në një lokal në lagjen “11 janari” në qendër të qytetit, të qujatur “Xixëllonja”, pronarja, Lushi, organizon prostitucion. Ajo mban rrotull vajza e gra, që i lidh me klientët, të cilët paguajnë nga 3-40 mijë lekë të vjetra për një raport seksual.Një nga “vajzat e punësuara” tregon, sesi i ndihmon Lushi, duke i gjetur klientë e duke i mbuluar krahët.

Stop/ rrefehet prostituta: nuk e ngacmojne Lushin, ka vajzen ne polici.

Gjatë një takimi për marrëdhënie seksuale, njëra nga “të punësuarat” e Lushit i tregon klientit, sesi funksionon rrjeti i tyre.Ajo thotë, se kur të plaket Lushi, do të mbyllë lokalin, e vajzat do ngelen rrugëve.Në fund të bisedës së nxehtë me diskutime për seksin, ajo tregon, se Lushi ka vajzën dhe dhëndrin në polici, ndaj nuk e prek njeri.