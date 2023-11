Stop – Emisioni 1 Nëntor 2023 (Sezoni 9)

21:05 01/11/2023

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Me kostume e maska të frikshme, si u festua Hallowini ne Tiranë

Mbrëmë ishte festa e Hallowin-it dhe rrugët e kryeqytetit u mbushën me të rinj e të reja, që kishin dalë për të festuar.Kostumet dhe maskat ishin nga më të ndryshmet e po kështu shprehjet e të rinjve, mbi personazhin, që kishin menduar t’i shëmbëllenin.

“Hajde se të do shefi”, 70 vjeçarit i sekuestrojnë armën e 1800-es, s’dha ryshfet

Muharrem Plepi 70 vjec, nga Remasi i Divjakës, tregon pasionin e tij për gjuetinë. Ai kujton me nostalgji, sesi nisi që në moshën 10 vjecare ky pasion. Muharremi thotë, se në moshën 20 vjecare e deri dy vite më parë, ka patur një cifte belge të vitit 1800, por që ishte jashtë funksionit. Më pas mori një çifte tjetër, për të ndjekur pasionin e tij.Pas një sherri banal me komshinjtë, të cilët pretenduan, se zagari i Muharremit, kishte hyrë në tokën e tyre, policia i sekuestroi të dyja ciftet. Muharremi thotë, se shefi i policisë Divjakë, i kishte kërkuar ryshfet, për t’i kthyer armët e gjahut, por Muharremi nuk pranoi dhe dy armët nuk iu kthyen. Gjykata e shkallës së parë konstatoi paligjshmëri në sekuestrimin e armëve të gjahut, por ato sërish nuk u kthyen, pasi policia e apeloi vendimin e shkallës së parë. Avokati Arben Llangozi argumenton, se shteti në cështje të tilla, kur shkalla e parë konstaton paligjshmëri, nuk ka pse i apelon, sepse barra i bie qytetarit. “Stop” ka mësuar, se arma gjahut e vitit 1800 nuk ndodhet në magazinat e policisë Lushnje dhe këtë e pranon në një bisedë edhe shefi i armatimeve në komisariatin Lushnje.Nga burimet tona rezulton, se arma e vjetër e gjahut, është dërguar në Repartin 100 në Mullet, edhe pse për këtë objekt akoma nuk ka një vendim të formës së prerë, se cfarë do të vendosë Apeli Administrativ Tiranë.

Çudia, i vdesin vjehrrit e shkon të regjistrojë shtëpinë, i dalin 4 pronarë

Elsa Lico ka ardhur nga Korca, për të denoncuar situatën, që po i ndodh me apartamentin, ku jeton me familjen prej 40 vjetësh. Pas vdekjes së prindërve të bashkëshortit, kanë bërë celje trashëgimie dhe kur familja kërkon të regjistrojë këtë dëshmi në kadastër, i dalin pronarë të tjerë paralelisht. I pari i del Jorgo Lame, e më pas më rradhë Kristaq Nune, e Xhevahir Kishta.Ndërsa të parët, janë komshinj të zonjës, i fundit, Xhevahir Kishta, është i panjohur për ta.Elisa na tregon me video apartamentin e saj dhe të fqinjëve. “Stop” mori kontakt me Kadastrën e Korcës, ku u treguan të gatshëm, për të bërë ndryshimet në certifikata, pas verifikimeve në terren./tvklan.al