Stop – Emisioni 1 Qershor 2023 (Sezoni 8)

21:00 01/06/2023

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Mes festës dhe lojrave dhe intervistave të 1 Qershorit

Sot është 1 qeshori, dita e Fëmijëve. Ne ishim në rrugët dhe sheshet e kryeqytetit, për të parë atmosferën e festës së të vegjëlve. Nuk mungojnë situatat dhe intervistat komike në këtë ditë.

Çudia në Kuçovë, pensionet merren në postë nga persona të paautorizuar

Një qytetar ka denoncuar në emisionin “Stop” në Tv Klan se në zyrën e Postës Shqiptare në Kuçovë jepen pensionet edhe pa patur prokurë, madje pa kërkuar as dokument identifikimi të personit, që e tërheq. Mjafton të thuash që je familjar i pensionistit në fjalë.

“Dua të ngre një shqetësim pasi tek Posta Shqiptare në Kuçovë vajta të interesohesha për pensionin e një të afërmi tim dhe ma dhanë pa problem fare, pa prokurë pa asnjë gjë. Dhe të gjithë atje ishin në dijeni se kjo gjë bëhej normalisht nuk është se kishte ndonjë problem. Meraku im është se dikush tjetër mund të marri pensionin e mamasë time duke dhënë emër mbiemër, duke dhënë numrin atë kodin që kanë për të marrë pensionin. Duke i thënë asaj që unë jam nipi dhe ma dha pensionin direkt”, thotë denoncuesi.

Stop shkoi për të verifikuar situatën dhe e infiltruara e emisionit tërhoqi me lehtësi pensionin e një pensionisteje e cila nuk jeton në Kuçovë. Gjithçka na u desh ishin të dhënat e të moshuarës dhe numri i regjistrimit të pensionit.

Qytetarja – Si jeni?

Posta – Mirë!

Qytetarja –Më tha tezja, kam ardhë, të marr pensionin e tezes.

Posta – Si e ka emrin?

Qytetarja – Hxxxx Hxxxx Dxxxxx!

Posta – (Flet në telefon me kolegen) Dëgjo! Është kjo mbesa e Hxxxx.

Posta –E ke kartën aty me foto?

Qytetarja –Timen?

Posta – Të Hxxxx!

Qytetarja – Jo, tezes nuk ia mora, timen po e kam me vete. Më tha shko tek Guci direkt. Ma ka shkruajtur domethënë dhe numrin dhe shumën dhe tha, që lër një dhjetë mijë lekësh aty, më ka thënë.

Posta – (Flet në telefon me kolegen) Mirë! Ja do t’i kontrolloj unë.

Qytetarja –Më ka dërguar dhe numrin.

Posta – Hë, bjere numrin!

Qytetarja – Është P…

Posta – Po!

Qytetarja – xxxxxx

Posta – Po!

Qytetarja – Hë faleminderit! Shyqyr!

Qytetarja – Edhe më ka thënë edhe, që lëri dhjetë mijë lekë. Vetëm firmën?

Posta – Emër, mbiemër, firmë! Jepja 105-së!

Qytetarja – Këto janë tuajat, se tha, që do i lësh dhjetë kshu, që e kam porosi.

Posta – Faleminderit! Rrofsh!

Posta – Oh, po ti ke vënë emrin tënd? Duhet të vësh emrin e Hxxxxx!

Qytetarja – Aiii, ma jep, se e shkruaj!

Pasi morëm pensionin e muajit Maj, nuk u mjaftuam me kaq. E infiltruara i kërkoi punonjëses së postës edhe pensionin e muajit Qershor, edhe pse muaji nuk kishte ardhur ende. E gjitha kjo kundrejt një pagese nën dorë, 15 mijë Lekë të vjetra nën dorë.

Qytetarja – A është e mundur, që të marri dhe muajin tjetër, meqënëse është në spital dhe ka nevojë për lekë?

Posta – T’ia jap sot?

Qytetarja – Po munde, ngaqë është në spital edhe është duke bërë një ndërhyrje.

Posta – Ja, ulu çikë aty!

Qytetarja – Hë?

Posta – Ulu rri një çikë, them!

Qytetarja –Po!

Posta – Hajde Exxx firmose njëherë!

Qytetarja – Rrofsh!

Posta – Emrin e Hxxxx!

Qytetarja – Ok! Tek të dyja ?

Posta – Eh..!

Qytetarja –Mbaje edhe një pesëshe aty! Shumë faleminderit! E kam marë domethënë edhe qershorin?

Posta – Po!

Qytetarja – Ok! Shumë, shumë faleminderit!

Posta – Shëndet!

Qytetarja – Punë të mbarë! Shëndet!

“Ja ku janë dhe lekët e pensionit të pleqërisë të zonjës. Janë 2 muaj pension të cilat janë tërhequr kundrejt një vlere prej 15 mijë Lekësh të vjetra që na i ka dhënë punonjësja e postës Margarita Zogaj”, thotë e infiltruara e emisionit Stop.

Pasi Stop mundi të merrte 2 pensione të zonjës pa asnjë prokurë, emisioni i dorëzoi pensionistes pensionin për dy muajt, duke i dhënë edhe diferencën e “ryshfetit”.

Leja e legalizimit tjetër për tjetër me shtëpinë reale

Emisioni Stop në Tv Klan ka trajtuar problematikën e një qytetari në Tiranë që ka probleme me legalizimin e shtëpisë së tij, të cilën Kadastra ja ka nxjerrë pa asnjë lidhje me ndërtimin real.

Është fjala për qytetarin Arjan Laçi, i cili jeton në Itali, por shtëpinë e ka në zonën e Porcelanit në Tranë.

Ai tregon se i është prodhuar një leje legalizimi që nuk ka lidhje me pronën e tij në planimetri në raportet truall-ndërtesë si edhe në zhdukjen e bodrumit të objektit. Arjani tregon se pasi bëri konstatimin, legalizimin e dorëzoi prapë në Kadastër, duke kërkuar rimatje dhe pa u pajtuar me këtë legalizim të zyrës së Kadastrës.

Arjan Laçi: I jam drejtuar emisionit “ Stop” për një parregullësi që është bërë me legalizimin e objektit-shtëpi, që unë kam. Në legalizimin, që unë kam marrë në vitin 2022, që objekti në planimetri nuk është i imi, plus mungon dhe i gjithë kati i bodrumit. Pasi bëra konstatimin, legalizimin e dorëzova prapë në Kadastër, kërkova rimatje të reja dhe nuk u pajtova me këtë legalizim, që Zyra e Kadastrës ka bërë. Më erdhi një përgjigje tjetër, që unë legalizimin e kam marrë dhe është legalizimi i vjetër, që nuk përputhet fare me shtëpinë që unë kam. Në legalizimin e vjetër, planimetritë e 3 kateve nuk janë planimetritë e shtëpisë time. Kati i bodrumit mungon totalisht, plus trualli, ku unë kam ndërtuar shtëpinë rezulton që nuk është i imi. Ndërkohë unë truallin e kam me çertifikatë pronësie.

Gazetarja e emisionit Stop mori kontakt me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, ku stafi u vu në lëvizje për zgjidhjen e ketij rasti dhe prodhimin e lejes së legalizimit për pronën, siç është në terren.

Arjan Laçi: Përgëzoj Emisionin “Stop” dhe ju në veçanti! Shumë faleminderit nga ana juaj dhe jam mirënjohës, se pa ndihmën tuaj, unë këtë problem, nuk do ta zgjidhja kurrë, për vetë faktit që jam dhe në Itali dhe vijmë për pak pushime atje. Ju përgëzoj nga zemra dhe jam shumë mirënjohës! Faleminderit shumë për zgjidhjen, që i bëtë problemit tim. Shumë faleminderit!

