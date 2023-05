Stop – Emisioni 10 Maj 2023 (Sezoni 8)

20:58 10/05/2023

“Ule dorën, se na q*ve nënën, o k*r..!” Çfarë i ndodhi OPGj-së pas emisionit

Drejtoria e Policisë së Beratit njoftoi mbrëmjen e së martës, pak minuta pas përfundimit të emisionit Stop, se ka bërë pezullimin e menjëhershëm nga detyra, të specialistit për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Berat, shtetasit Ledion Ferzaj.Ky i fundit shfaqej në pamje filmike, duke i marrë një shumë parash një shtetasi, për të mbyllur një cështje.Njëkohësisht, Drejtoria e Standardeve Profesionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit procedimin disiplinor ndaj punonjësit të Policisë, për shkelje të rëndë, ndërsa Agjensia e Mbikqyrjes policore, ka nisur hetimi penal për këtë rast.Një qytetar nga Berati denoncoi OPGJ-në Ledion Ferzaj. Qytetari tha, se zyrtari Ferzaj, po e shantazhonte me hetimin e një ngjarjeje, duke i kërkuar para, që ta mbyllte cështjen. OPGj-ja Ledion Ferzaj, mori 400 euro, që ta rregullonte edhe me prokurorin, e të mbyllte këtë histori.

Prej disa vitesh me pronë të blerë, i shfaqet blerësi tjetër me polici

Jemi në rrugën “Todi Shkurti” në Tiranë.Loli Beqiraj tregon, se në vitin 2012 i ka blerë një ambjent firmës “2Al shpk”, me administrator Artan Sherifin. Zonja thotë se ka një kontratë shitblerje, një deklaratë noteriale dhe hartat treguese. Gjithë këto vite e ka pasur në përdorim pronën, pasi ka zhvilluar edhe biznes aty, bilardo dhe më pas eurolloto. Ajo thotë, se gabimi vetëm, që ka bërë ka qenë, që nuk e ka regjistruar këtë kontratë në kadastër. Në vitin 2017, policia ka ardhur në ambjentet e llotos dhe ka shoqëruar punonjësin, pasi kishte dalë edhe një zotëri tjetër, që pretendonte pronën dhe zonja shkoi bëri denoncim për shitësin tek krimi ekonomik. Shitësi u shpall në kërkim dhe më pas u kap, pasi kishte bërë shumë shitje nga dy herë.Zonja shtron pyetjen, se pse ai person, me certifikatë pronësie, nuk është paraqitur asnjëherë në ambientin, që supozohet të ketë blerë.

Roland Bejko në studio, si do i’a dalë, me opozitën shqiponjë me dy koka?

Në studion e emisionit “Stop”,ishte sot i ftuar një tjetër kandidat për bashkinë e Tiranës, Roland Bejko.Zoti Bejko, që garon nën siglën e PD-së për bashkinë e kryeqytetit, tregoi vizionin e tij për drejtimin e bashkisë më të madhe në vend.Një ndër themeluesit e Partisë Demokratike dhe drejtues disa herë i PD-së Berat, shpjegon dualitetin e partisë në këto zgjedhje.